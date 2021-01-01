تنطلق ساعة Huawei Watch GT 3 SE بسعر 180 دولار

أعلنت هواوي مؤخراً عن ساعة Huawei Watch GT 3 SE الذكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى أسبوعين وتنطلق بسعر 180 دولار.
تتميز ساعة GT 3 SE الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، وتنطلق الساعة الذكية بحجم 46مم، كما تتميز بوزن 35.6جرام، على أن تأتي السوارة بتصميم من “polymer fiber”.
وتنطلق الساعة الذكية بألوان الأسود والأخضر، كما تضم Watch GT 3 SE نفس ترتيب الأزرار المميز لساعة Watch GT 3 لذا تأتي Watch GT 3 SE بزر إلى جانب زر تاج في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.
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