تنطلق ساعة Huawei Watch GT 3 SE بسعر 180 دولار



Huawei Watch GT 3 SE Huawei Watch GT 3 SE

أعلنت هواوي مؤخراً عن ساعة Huawei Watch GT 3 SE الذكية التي تأتي بعمر شحن يصل إلى أسبوعين وتنطلق بسعر 180 دولار.



تتميز ساعة GT 3 SE الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.43 إنش، ودقة عرض 466 في 466 بيكسل، وتنطلق الساعة الذكية بحجم 46مم، كما تتميز بوزن 35.6جرام، على أن تأتي السوارة بتصميم من “polymer fiber”.



وتنطلق الساعة الذكية بألوان الأسود والأخضر، كما تضم Watch GT 3 SE نفس ترتيب الأزرار المميز لساعة Watch GT 3 لذا تأتي Watch GT 3 SE بزر إلى جانب زر تاج في الجانب الأيمن من إطار الساعة الذكية.

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كما تنطلق ساعة GT 3 SE بميزة Huawei TruSport التي تدعم المستخدم في تخصيص الساعة عبر إقتراحات لتحسين كفاءة التدريبات الرياضية.وتدعم الساعة الذكية متابعة نشاط المستخدم في أكثر من 100 نمط رياضي، كما تدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم، ورصد معدل ضربات القلب، كما تنطلق بتقنية Huawei TruSleep 3.0 التي تعمل على مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم.أيضاً تقدم Huawei Watch GT 3 SE دعم للمستخدم بتنبيهات للتذكير لشرب الماء، والنوم، أو قياس ضغط الدم وغيرها من تنبيهات التذكير.وتضم GT 3 SE بطارية تستمر بعمر شحن يصل إلى أسبوعين من الإستخدام العادي أو أسبوع من الإستخدام المكثف، وتدعم الساعة مقاومة الماء 5 ATM، وتتوفر الساعة بسعر 180 دولار.