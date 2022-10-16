«فيسبوك» يجرى تغييرًا كبيرًا يؤثر على كيفية استعادة الوصول إلى حسابك

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أجرى فيسبوك FACEBOOK تغييرًا كبيرًا يؤثر على كيفية استعادة الوصول إلى حسابك إذا تم قفله من قبل.



وأنهت الشركة دعم جهات الاتصال الموثوقة - وهي ميزة طارئة تسمح للأصدقاء أو العائلة المعينين بمساعدتك في العودة.



من المفيد بشكل خاص إذا نسيت كلمة المرور الخاصة بك وتم ربط ملفك الشخصي على Facebook بعنوان بريد إلكتروني قديم لم تعد تملكه.

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تعد الميزة أيضًا أساسية إذا تم استهدافك من قِبل أحد المتطفلين أيضًا.بدأ تنبيه في الظهور في وقت سابق من هذا العام ، يطلب من المستخدمين "مراجعة الأمان الخاص بك للمساعدة في منع حظر الدخول".تحذر الشركة الأشخاص من التأكد من تحديث عنوان بريدهم الإلكتروني ورقم هاتفهم قبل إنهاء جهات الاتصال الموثوقة إلى الأبد.تقرأ صفحة دعم Facebook الآن "جهات الاتصال الموثوقة لم تعد مدعومة، هذا يعني أن أصدقائك الذين اخترتهم لن يكونوا قادرين على مساعدتك في العودة إلى Facebook إذا فقدت الوصول إلى حسابك، يجب التأكد من تحديث عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك في إعدادات حسابك."لم يقدم الموقع المملوك لـ"مارك زوكربيرج" سببًا لسحب طبقة الأمان الإضافية.تحقق من حسابك الآن من خلال فتح الإعدادات والانتقال إلى المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب.حدد معلومات الاتصال وسترى جميع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف التي يمتلكها Facebook لك، لدى فيسبوك Facebook آليات أخرى لاستعادة حسابك.ويجب عليك التأكد من إعداد المصادقة ذات العاملين ، بحيث تتطلب أي عمليات تسجيل دخول رمزًا نصيًا للموافقة عليها.