مؤشرات تدل على اختراق «كلمة مرورك».. وموقع «كلمات السر» يكشف لك الهاكر

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صورة الخبر: كلمة المرورك
كلمة المرورك

يبذل غالبية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي جهدا فائقا للحصول على كلمة مرور «قوية» لا تمكن محتالو عمليات الاختراق والتسلل «الهاكرز»، من الوصول إلى تطبيقاتهم بسهولة، لكن أحياناً تسير الأمور على عكس المتوقع ويحدث الاختراق بالفعل، وهنا تتوافر عدة علامات تبرز مؤشر الخطر فتعرف من خلالها إذا كانت حساباتك الشخصية تعرضت للسرقة أم لا.

ومباشرة عليك التصرف سريعاً .. وفي سطور تستعرض «المصري اليوم» مؤشرات تعرفك «أنك مخترق»، وكيف تستطيع إصلاحها سريعاً.

علامات تدل على اختراق هاتفك
يتم ارسال طلب تأكيد كلمات المرور على بريدك الإلكتروني أو هاتفك مباشرة عليك تغيير كلمات المرور لأنها تكشف محاولة اختراق لحساباتك.
بمجرد مشاهدة علامات أو تغييرات على مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتك لم تقم بها من قبل عليك أيضاً تغيير كلمات المرور.
في حالة إذا وجدت كلمة المرور الخاصة بك على موقع «إتش آي بي بي» (HIBP) وهو موقع إلكتروني متخصص في نشر كلمات السر المخترقة، من خلال ادخال بياناتك في الموقع للحسابات التي تريد معرفة مدى أمانها، فيخبرك إذا كان لديك أي حسابات مخترقة.
أيضاً تستطيع فحص سلامة كلمات المرور باستخدام الأداة الخاصة بتدقيق كلمات المرور المسربة الموجودة بجهاز آيفون (iPhone) أو أندرويد (Android) أو ماك (Mac) أو ويندوز (Windows).
وفي حالة ظهور بيانات حساباتك ضمن قوائم كلمات المرور المخترقة على هذه المواقع، فأغلب هذه المواقع توفر أدوات تساعدك في الإصلاح إذا اكتشفت أن تم اختراق كلمات مرورك بالفعل.
في حالة أخبرك أياً من أصدقاء بتلقي شيئاً غريب من أحد حساباتك، مباشرة عليك تغيير جميع كلمات السر وتسجيل الخروج من جميع الأجهزة الأخرى.

المصدر: المصرى اليوم

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