بالسوق المصري أكبر زيادة سعرية هذا الأسبوع من نصيب هوندا CR-V موديل 2022



هوندا CR-V موديل 2022 هوندا CR-V موديل 2022

باعتبارها وكيلا لسيارات هوندا في مصر، أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات مجموعة الفطيم عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها هوندا CR-V التي تنتمي لفئة SUV، وهي سيارة قوية تتميز بنفس الأداء المعروف والقوي لسيارات الشركة اليابانية، حيث تم الإعلان عن الأسعار الجديدة لهذا الموديل كالتالي:



- فئة LX جر أمامي من 810 إلى مليون و110 ألف جنيه (زيادة 300 ألف جنيه).



- فئة EX دفع كلي من 920 إلى مليون و260 ألف جنيه (زيادة 340 ألف جنيه).

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وتعتبر الزيادة على الفئة الثانية بمثابة أكبر زيادة هذا الأسبوع على السيارات الجديدة في السوق المصري.وتحمل هاتين الفئتين من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 188 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات من فئة CVT ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (جر أمامي) بالفئة الأولى وللعجلات الأربعة للسيارة (دفع كلي) بالفئة الثانية، كما يبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود لتر واحد فقط لكل 14.5 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل أهم التجهيزات الأساسية التي تحملها هذه السيارة التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- نظام مساعد لثبات السيارة.- نظام مساعد لصعود المرتفعات.- سبويلر خلفي.- مصابيح خلفية LED وهالوجين أمامية.- مصابيح ضبابية أمامية.- نظام لدخول السيارة بدون مفتاح.ريموت لتشغيل المحرك عن بعد.نظام Start/Stop لإيقاف وتشغيل المحرك.-فرش داخلي من القماش.- شاشة 5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- كاميرا خلفية.