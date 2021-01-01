(فيديو) رئيس رابطة تجار السيارات: انفراجة كبيرة في الأسواق لهذا السبب

أكد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن قرار إعفاء الجمارك على السيارات للمصريين في الخارج يخدم فئة كبيرة وقرار عظيم، لافتًا إلى أن القرار يخدم الجميع المواطن والدولة ويسمح بوجود انفراجة في سوق السيارات.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أن هناك أزمة في سوق السيارات عالميًا ونقص شديد في إنتاج السيارات نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع: «مبادرة إعفاء المصريين في الخارج من جمارك السيارات توفر حصيلة دولارية للدولة في وقت نحتاج فيه إلى الدولار بالإضافة إلى توفير السيارات في السوق المصري بعد نقص المعروض، بالإضافة إلى خدمة أبنائنا العاملين في الخارج».
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