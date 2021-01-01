«روبي ريد ريمز».. لكزس RX تتألق بلمسات مصمم أزياء شهير..بعجلات مزينة بأحجار

آخر الأخبارأخبار السيارات › «روبي ريد ريمز».. لكزس RX تتألق بلمسات مصمم أزياء شهير..بعجلات مزينة بأحجار

صورة الخبر: لكزس RX
لكزس RX

تم الكشف عن الإصدار الخاص من لكزس، والذي تم بالتعاون مع مصمم الأزياء هاريس ريد، في الليلة الماضية في حفل الذكرى الخمسين لمجلة W Magazine في نيويورك.

وبحسب car buzz، أوضح «ريد» أن الإلهام بهذا التصميم المميز جاء من تصوره لاختيار الطريق الخاص والسعي في رحلة جديدة على طريق القرميد الأحمر، مع عجلات بلمسات من الياقوت الأحمر وتصميماته الخاصة.

وكشف «ريد» أيضًا أن الفكرة بدأت من الاستعانة بتصميمين لقبعتين في مجموعته الأخيرة لعام 2023، أما عن المظهر جاءت العجلات مصنوعة من الألمنيوم الصلب، مع لمعان محكم الغلق أسفلها، وهذا جزء من كيفية حصول العجلات على تأثيرها اللامع.

كما يوجد في وسط العجلة نواة ياقوتية مضاءة بشعار لكزس في المنتصف، مع الزعانف مضاءة أيضًا، فيما تغطى العجلات الإطار بالكامل.

وبدمج العجلات مع الزعانف تبدو RX وكأنها تتحرك في الصور، بينما أعدت لكزس أيضًا كسوة حمراء خاصة للظهور الأول، من الواضح أنها صنعت لتتناسب مع لمسات «ريد» الرائعة والعجلات، علاوةً على ذلك، تزين أحجار «روبي ريد ريمز» الكريمة (الياقوت الأحمر) جانب السيارة، أسفل شارة F-Sport.

من جانبه أوضح فيناي شاهاني، نائب رئيس تسويق لكزس، أن التصميم النهائي والتفسير المدروس للسيارة الحمراء تجاوز التوقعات كثيرًا.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على «روبي ريد ريمز».. لكزس RX تتألق بلمسات مصمم أزياء شهير..بعجلات مزينة بأحجار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78140

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager