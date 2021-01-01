«روبي ريد ريمز».. لكزس RX تتألق بلمسات مصمم أزياء شهير..بعجلات مزينة بأحجار

تم الكشف عن الإصدار الخاص من لكزس، والذي تم بالتعاون مع مصمم الأزياء هاريس ريد، في الليلة الماضية في حفل الذكرى الخمسين لمجلة W Magazine في نيويورك.
وبحسب car buzz، أوضح «ريد» أن الإلهام بهذا التصميم المميز جاء من تصوره لاختيار الطريق الخاص والسعي في رحلة جديدة على طريق القرميد الأحمر، مع عجلات بلمسات من الياقوت الأحمر وتصميماته الخاصة.
وكشف «ريد» أيضًا أن الفكرة بدأت من الاستعانة بتصميمين لقبعتين في مجموعته الأخيرة لعام 2023، أما عن المظهر جاءت العجلات مصنوعة من الألمنيوم الصلب، مع لمعان محكم الغلق أسفلها، وهذا جزء من كيفية حصول العجلات على تأثيرها اللامع.
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