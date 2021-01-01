بعد قطع هذه المسافة يجب تغيير فرامل سيارتك



فرامل السياره فرامل السياره

الفرامل واحدة من أكثر الأشياء أهمية في سيارتك، إذ تتعلق مدى جودتها بحياتك وحياة من معك بالسيارة، فتلفها يمكن أن يهدد حياتك ويجعلك أكثر عرضًة للحوادث.



تتآكل وسادات الفرامل بمعدلات مختلفة اعتمادًا على بعض العوامل مثل طبيعة الطريق الذي تقود فيه، ومقدار تغير ضغط قدمك على دواسة الفرامل من البطء إلى الثبات، لذلك من الصعب تحديد متى ستحتاج إلى استبدالها.



كم من الوقت تدوم وسادات ودوارات الفرامل؟

كدليل إرشادي، سوف تستهلك الفرامل بشكل أسرع إذا كانت معظم قيادتك في منطقة مزدحمة حيث يكون التوقف والانطلاق هو القاعدة، فتقود سيارتك لكن سرعان ما تضغط على الفرامل نتيجةً للازدحام.

قد يعجبك أيضا...

على عكس أولئك الذين يقضون معظم الوقت في سيارتهم على الطريق المفتوح، حيث قد لا يلمسوا دواسة الفرامل لمدة ساعة أو أكثر، هذا ينطبق على كل من تيل ودوارات الفرامل.إذا كنت تقود سيارتك في مدينة مزدحمة، فقد تحتاج إلى وسادات فرامل جديدة كل 15000 ميل، حوالي 24140.16 كيلومتر، بينما إذا كنت تعيش في مدينة غير مزدحمة، فقد تدوم وسادات الفرامل ثلاثة أو أربعة أضعاف ذلك.ولكن إذا كنت سائقًا يستخدم الفرامل بشكل متكرر عندما لا يكون ذلك ضروريًا، أو حتى تقود قدمًا واحدة على دواسة الوقود والأخرى على الفرامل، فقد لا يهم المكان الذي تعيش فيه، سوف تتآكل وسادات ودوارات الفرامل عاجلًا.علامات تلف الفراملتتآكل الفرامل تدريجيًا، لذلك قد لا تلاحظ تدهورًا خفيفًا ولكن ثابتًا في قدرة التوقف، أو أن الدواسة تنخفض أكثر عند الضغط على الفرامل، وهي إحدى العلامات على أن الوسادات تآكلت.وقد تتمكن أيضًا من فحص الفرامل بصريًا لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى وسادات فرامل جديدة، فتحقق من التآكل من خلال النظر إلى وسادات الفرامل عبر الفراغات الموجودة في مكابس العجلة.ستعيق العجلة جزءًا كبيرًا من رؤيتك، لكن يجب أن تكون قادرًا على رؤية وسادة الفرامل مضغوطة على الدوار، ويجب ألا تقل سماكة وسادات الفرامل عن 1/4 بوصة، وإذا كانت أقل، فمن المقرر استبدالها.كما يمكن أن تساعد أذنيك، فإذا سمعت صرير أو خشخشة فهذه مؤشرات على أن الفرامل تحتاج إلى عناية، وعلى الرغم من أنها لا تعني بالضرورة أنك بحاجة إلى وسادات أو دوارات جديدة، فقد يكون صوت الصرير مؤشر يتيح لك معرفة أنك بحاجة إلى استبدال وسادات الفرامل قريبًا.من ناحية أخرى، من المحتمل أن يعني صوت الطحن من المعدن إلى المعدن أن وساداتك قد تآكلت حتى الآن وقد حان الوقت لاستبدالها، كما قد لا يكون الصرير أو الطحن في السيارة التي لم يتم قيادتها لفترة من الوقت علامة على وجود مشكلة إذا اختفت من تلقاء نفسها بعد القيادة لفترة من الوقت.فيما إذا كانت سيارتك أو عجلة القيادة تسحب إلى جانب أو آخر عند الضغط على دواسة الفرامل أثناء القيادة، فقد يشير ذلك إلى أن بطانات الفرامل الخاصة بك تتآكل بشكل غير متساوٍ، وقد يلزم تعديل نظام الفرامل لديك، أو قد تحتاج إلى استبدال دوارات أو وسادات الفرامل.وإذا لاحظت أيضًا اهتزازًا عند الضغط على الفرامل، فمن المحتمل أن يشير ذلك إلى أن دوارات الفرامل الخاصة بك ملتوية ومن المقرر استبدالها، إذ أن الاهتزاز في دواسة الفرامل ليس طبيعيًا وهو شيء يجب فحصه على الفور.