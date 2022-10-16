تقرير : تطوير خوارزمية قادرة على قراءة أفكار البشر

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أصبح بإمكان العلماء الآن "قراءة" أفكارك باستخدام نموذج مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مصمم خصيصًا لفك تشفير عمليات مسح الدماغ، بحسب ما ذكر تقرير نشرته «ديلي ميل».



ويمكن أن يساعد الاختراق غير الجراحي، الذي طورته جامعة تكساس، أولئك الذين لا يستطيعون التحدث، أو الكتابة للتواصل لأول مرة، ومع ذلك فإن الطريقة تقوم بفك تشفير اللغة في الوقت الفعلي.



وتعمل الطريقة عن طريق تغذية التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) إلى الخوارزمية، والتي تعيد بناء المنبهات التعسفية التي يسمعها الشخص أو يفكر فيها بلغة طبيعية.

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وعلى سبيل المثال، استمع المشاركون في الدراسة إلى القصص المروية بينما قام العلماء بمسح مناطق الدماغ المرتبطة باللغة الطبيعية، وأدخلوا المسح في وحدة فك التشفير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي أعادت ملخصًا لما كان الفرد يستمع إليه.وحتى الآن، لم يتم إنجاز هذه العملية إلا عن طريق زرع أقطاب كهربائية في الدماغ، فيما ينتج النموذج الجديد فكرة أو ملخصًا لأفكار المريض من خلال تحليل عمليات المسح، ولا يمكنه فك شفرة ما يفكر فيه حرفيًا.ووفقًا لتقرير Popular Mechanics، تقسم أدمغتنا الأفكار المعقدة إلى أجزاء أصغر تتوافق مع جانب مختلف من الفكر بأكمله، حيث يمكن أن تكون الأفكار بسيطة مثل كلمة واحدة مثل "الكلب"، أو معقدة مثل "يجب أن أمشي إلى الكلب".ويمتلك الدماغ أيضًا أبجدية خاصة به تتكون من 42 عنصرًا مختلفًا تشير إلى مفهوم معين مثل الحجم أو اللون أو الموقع ، ويجمع كل هذا لتشكيل أفكارنا المعقدة.كما ويتم التعامل مع كل "حرف" بواسطة جزء مختلف من الدماغ، لذلك من خلال الجمع بين جميع الأجزاء المختلفة، يمكن قراءة عقل الشخص.