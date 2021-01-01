"روس كوسموس": إطلاق مركبة الشحن الفضائية «بروجريس»

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" عن إطلاق صاروخ النقل Soyuz-2.1A وعلى متنه مركبة الشحن الفضائية "بروجريس إم إس-21" إلى الفضاء.
وأشار المكتب إلى أن عملية الإطلاق جرت صباح اليوم الأربعاء 26 أكتوبر من مطار بايكونور الفضائي.
وأضاف وبعد مضي بضعة دقائق على إطلاق الصاروخ وصلت المركبة إلى مدارها المقرر، ومنه تبدأ رحلتها الذاتية، حيث ستلف 34 دورة حول الأرض قبل أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في الساعة 5.50 بتوقيت موسكو يوم 28 أكتوبر 2022، وتبقى هناك حوالي ثمانية أشهر.
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