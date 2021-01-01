حذر العلماء: ثاني أكسيد الكربون وصل لأعلى مستوى على الإطلاق

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حذر تقرير جديد من وصول مستويات ثاني أكسيد الكربون إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ووصلت الأرض رسميًا إلى "الرمز الأحمر".



صاغ فريق دولي من الباحثين تقريرًا جديدًا بعنوان "تحذير العالم من حالة طوارئ مناخية 2022"، يحذرون فيه من أن البشرية "تواجه حالة طوارئ مناخية".



وقال البروفيسور ويليام ريبل، المؤلف المشارك للدراسة: "انظر إلى كل هذه الموجات الحرارية والحرائق والفيضانات والعواصف الهائلة.

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وحلل الباحثون 35 علامة حيوية كوكبية تستخدم لتتبع تغير المناخ، ومما يثير القلق أنهم وجدوا أن 16 من هذه العلامات في حالات قصوى قياسية بما في ذلك أحداث الحرارة الشديدة، وفقدان الغطاء الشجري العالمي بسبب الحرائق، وزيادة انتشار فيروس حمى الضنك الذي ينقله البعوض.قال كريستوفر وولف، مشارك - المؤلف الرئيسي"كما نرى من خلال الزيادات السنوية في كوارث المناخ، نحن الآن في خضم أزمة مناخية كبيرة، وسيأتي أسوأ بكثير إذا واصلنا فعل الأشياء بالطريقة التي كنا نقوم بها " .تابع " ولتجنب المزيد من المعاناة البشرية التي لا توصف، نحتاج إلى حماية الطبيعة، والقضاء على معظم انبعاثات الوقود الأحفوري، ودعم التكيفات المناخية العادلة اجتماعيًا مع التركيز على المناطق ذات الدخل المنخفض الأكثر ضعفًا".لاحظ الباحثون أيضًا أن مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي (CO2) هي الأعلى على الإطلاق، حيث وصلت إلى 418 جزءًا في المليون.