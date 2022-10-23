سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022

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استهل سعر الذهب اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022 في مصر، تعاملاته الصباحية على آخر ارتفاع سجله خلال يوم الأربعاء



أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر

صعد سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، في السوق المحلية إلى 9112 جنيها، وهذا السعر لا يشمل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.



أسعار الذهب اليوم فى مصر- شراء

بلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1302 جنيه، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1139 جنيها، ووصل سعر عيار الذهب 18 نحو 976 جنيها، وتداول سعر عيار الذهب 14 بـ761 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم في مصر- بيعبلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 1296 جنيها.سجل أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 1134 جنيها.تداولت أسعار جرام الذهب عيار 18 بـ 972 جنيها.وصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 756 جنيها.سعر الذهب اليوم في الدول العربية:بدأت أسعار الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2022 في الدول العربية، المعاملات الصباحية، على الارتفاع الذي حققته في نهاية يوم الأربعاء وسجلت كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 200.62 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 183.90 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 175.54 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 150.47 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 117.03 ريال.سعر الذهب اليوم في الكويتسعر الذهب عيار 24 نحو 16.57 دينارأسعار الذهب عيار 22 نحو 15.19 دينار.سعر الذهب عيار 21 نحو 14.50 دينار.سعر الذهب عيار 18 نحو 12.42 دينار.سعر الذهب عيار 14 نحو 9.66 دينار.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 196.34 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 179.89 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.80 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 147.26 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 114.53 درهم.