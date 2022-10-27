أسعار العملات فى مصر اليوم 27-10-2022



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم 27-10-2022 مستوى مستقر نسبيًّا في بداية تعاملات الخميس البنكية، وفقًا لمتوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية داخل البنك المركزي المصري، بعدما شهدت موجة ارتفاع جماعي للعملات المتداولة داخل مصر والمركزي المصري، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل أسعار 6 عملات عربية وأجنبية وهم: “الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي، الريال السعودي، الدينار الكويتي”، وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 19.67 جنيه للشراء، 19.74 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم: 19.71 جنيه للشراء، 19.79 جنيه للبيع.

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سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 22.76 جنيه للشراء، 22.85 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 63.54 جنيه للشراء، 63.80 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 19.69 جنيه للشراء، 19.75 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 19.69 جنيه للشراء، 19.75 جنيه للبيع، طبق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 19.67 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.67 جنيه للشراء، 19.73 جنيه للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 19.57 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.البنك التجاري الدولي: 19.57 جنيه للشراء، 19.84 جنيه للبيع.بنك مصر: 19.55 جنيه للشراء، 19.82 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 19.55 جنيه للشراء، 19.86 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 5.36 جنيه للشراء، 5.37 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.35 جنيه للشراء، 5.37 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 22.50 جنيه للشراء، 22.94 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 22.50 جنيه للشراء، 22.94 جنيه للبيع.بنك مصر: 22.48 جنيه للشراء، 22.92 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات.البنك الأهلي المصري: 22.48 جنيه للشراء، 22.92 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 5.23 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 5.22 جنيه للشراء، 5.25 جنيه للبيع.بنك مصر: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع، حسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكالبنك الأهلي القطري: 63.54 جنيه للشراء، 63.83 جنيه للبيع.البنك التجاري الدولي: 62.10 جنيه للشراء، 63.80 جنيه للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 61.32 جنيه للشراء، 63.76 جنيه للبيع.البنك الأهلي المصري: 61.30 جنيه للشراء، 63.78 جنيه للبيع.