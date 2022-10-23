قرض بنك مصر يصل لـ1.5 مليون جنيه «الشروط والأوراق المطلوبة»..بدون ضامن..

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مع إعلان بنك مصر، عن الـ قرض بدون ضامن، والذي يتيح بنك مصر من خلاله لراغبي الحصول على قرض عدد من التسهيلات، حيث يقدم البنك للعملاء قرض السيارة وقرض السلع المعمرة، و قرض التعليم، و قرض الحج، و قرض شخصي، و قرض التمويل العقاري، و قرض الاسكوتر، و قرض محطات الطاقة الشمسية للمنازل، تستعرض المصري اليوم في السطور التالية تفاصيل قرض الاشخاص، والذي يتم التقديم عليه بشروط أكثر تيسيرا وبدون ضامن.



تفاصيل قرض بنك مصر بموجب خطاب تحويل من الجهة

تصل أعلى قيمة للـ قرض إلى 1.5 مليون جنيه تتراوح من 500.000 جنيه حتى 1,000.000جنيه للقطاع الخاص، بأطول مدة تقسيط تصل إلى 10 سنوات للعاملين بالهيئات والمصالح الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام في حالة تحويل المرتب و8 سنوات في حالة تحويل القسط فقط، وتتراوح بين 5 سنوات حتي 8 سنوات للعاملين بالقطاع الخاص والاستثماري.



مزايا وتسهيلات يتمتع بها حاصلي القرض من بنك مصر بنحو:

لا يشترط وجود ضامن للعميل.

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إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.اعفاء من مصاريف فتح الحساب.وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.المستندات المطلوبة للحصول على القرض:شهادة حديثة بمفردات الراتب لم يمر عليها شهرين.طلب الحصول على القرض.صورة بطاقة رقم قومي سارية.إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.خطاب معتمد من جهة العمل بعد اعتماد الصيغة من البنك.وتصل اعلى قيمة قرض تصل الى 1,000,000 جنيه.وتبلغ اطول مده تقسيط الى 8 سنوات.تفاصيل قرض أصحاب المهن الحرةأعلى قيمة قرض تصل إلى 500.000 جنيه.أطول مده تقسيط تصل إلى 5 سنوات.لا يشترط وجود ضامن للعميل.إمكانية شراء قروض البنوك الأخرى.وثيقة تأمين مجانية على الحياة والعجز الكلى.قرض أصحاب ومستفيدي المعاشاتتصل أعلي قيمة الـ قرض إلى 500 ألف جنيه، وذلك بأطول مدة تقسيط تصل إلى 8 سنوات لصاحب المعاش الأصلي، ولا يشترط وجود ضامن للعميل.المستندات المطلوبة:طلب الحصول على القرض.صورة بطاقة الرقم القومي.بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.إيصال مرافق حديث لا يزيد عن 3 شهور.قرض نقدي بضمان أوعية ادخارية:تصل أطول مدة تقسيط إلى 10 سنوات، بأعلى نسبة تسليف إلى 90% من قيمة الضمانة، وأعلى قيمة للقرض الواحد تصل إلى 100 مليون جنيه بدون حد أقصي لعدد القروض.المستندات المطلوبةطلب الحصول على القرض.صورة بطاقة الرقم القومي للعملاء المصريين وصورة جواز السفر للعملاء الأجانب.نصائح هامة عند الحصول على قرض بنكي:أولا عليك معرفة قيمة الرسوم الإدارية وجميع المصروفات على القرض البنكي، حيث أن كل التفاصيل تعد هامة، بالإضافة إلى مقارنة جميع العروض المقدمة من البنوك ، والتأكد من تفاصبل رسوم وخصومات العائد في حالة السداد المعجل، هذا بالإضافة إلى التأكد من أن مواعيد السداد تناسب مواعيد صرف الراتب، مع التأكد من معرفة التفاصيل الكاملة للشروط والأحكام الخاصة بالـ قرض.