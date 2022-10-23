الدكتور محمد معيط وزير المالية: على قناعة تامة بأن يكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري



الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن انتهاء الاعتمادات المستندية خلال شهرين، مشيرًا إلى أن هذه خطوة كان الصناع يطالبون بها.



وأضاف «معيط» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر» مساء اليوم الثلاثاء أن قانون الاستثمار يتبقى له سنة وينتهي وسوف يتم مد العمل به 5 سنوات أخرى.



وتابع: «نأمل أن تأخذ الأوضاع مسارًا أفضل في الفترة المقبلة بالنسبة للاعتمادات المستندية وقانون الاستثمار»، مشيرًا إلى أن الموجة التضخمية التي تترجم إلى أسعار هي أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

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وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي متداخل وزيادة الأسعار عالميا يؤثر على الدولة المصرية، معربًا عن أمنياته بانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية لآثارها الكبيرة على الأوضاع العالمية وفي مصر أيضًا.واستطرد «أنا على قناعة تامة بأن يكون القطاع الخاص محركًا أساسيًا للاقتصاد المصري وهناك تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمشروعات القومية».وذكر أن المؤتمر الاقتصادي شهد تبادل رؤى على مدار الـ 3 أيام، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يمثل خارطة طريق وبرنامج عمل للحكومة خلال الفترة المقبلة.«فيه تحديات علينا أن نتعامل معها وبناء على المناقشات التي تمت أرى أن المؤتمر الاقتصادي كان مهمًا لأنه يمثل خارطة طريق وبرنامج عمل للحكومة خلال الفترة القادمة».وتابع: «وسيتم ترجمة ما جاء في المؤتمر الاقتصادي إلى تعديل التشريعات والإجراءات المطلوبة والتنفيذ على الأرض ونلاقي تغيير يحس خاصة أن التحدي الذي يواجه العالم الآن شديد جدًا ونحن جزء من هذا العالم، وهذا المؤتمر أدانا الفرصة ازاي نقدر نتحرك في مشاكل الضرائب والجمارك وأمور المالية العامة».واستطرد: «نعمل على الخروج من الأزمة الاقتصادية أكثر صلابة وأكثر إمكانية لامتصاص مثل هذه الصدمات سيكون هناك صناعات نستهدفها مثل 55% من الضريبية المستحقة عليها في صورة حافز ضريبي».