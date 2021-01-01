منها التعرق الزائد ..5 أعراض تحذيرية للسمنة لا تتجاهلها..

السمنة والمعروفة أيضًا باسم زيادة الوزن، هي اضطراب في نمط الحياة ينتج عن زيادة دهون الجسم التي تزيد من مخاطر المشاكل الصحية.ومن المهم الحفاظ على الوزن تحت الفحص حيث يمكن أن يكون عامل خطر رئيسي وراء العديد من الحالات الصحية المزمنة الأخرى.
وفقا لتقرير موقع " healthsite"، نتعرف على أسباب هذه الحالة والأعراض التي قد تظهر على جسمك.
ما الذي يسبب السمنة؟
هناك العديد من العوامل المساهمة في السمنة ، ويقول الخبراء إن ذلك ناتج عن عادات نمط الحياة، بكلمات أبسط ، تحدث السمنة عندما يتناول الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستطيع حرقه من خلال التمارين والأنشطة اليومية العادية.
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