منها التعرق الزائد ..5 أعراض تحذيرية للسمنة لا تتجاهلها..



السمنة السمنة

السمنة والمعروفة أيضًا باسم زيادة الوزن، هي اضطراب في نمط الحياة ينتج عن زيادة دهون الجسم التي تزيد من مخاطر المشاكل الصحية.ومن المهم الحفاظ على الوزن تحت الفحص حيث يمكن أن يكون عامل خطر رئيسي وراء العديد من الحالات الصحية المزمنة الأخرى.



وفقا لتقرير موقع " healthsite"، نتعرف على أسباب هذه الحالة والأعراض التي قد تظهر على جسمك.



ما الذي يسبب السمنة؟



هناك العديد من العوامل المساهمة في السمنة ، ويقول الخبراء إن ذلك ناتج عن عادات نمط الحياة، بكلمات أبسط ، تحدث السمنة عندما يتناول الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستطيع حرقه من خلال التمارين والأنشطة اليومية العادية.

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الأعراض الشائعة للسمنةتشمل بعض الأعراض الشائعة للسمنة :التعرق الزائد ، وآلام الظهر أو المفاصل ، وعدم تحمل الحرارة ، والتعب ، وارتفاع معدل ضربات القلب ، والخفقان والاكتئاب. بصرف النظر عن هذه ، هناك بعض العلامات المبكرة للسمنة أيضًا.العلامات المبكرة للسمنةهذه هي الأعراض التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى أنك تدخل ببطء في السمنة :العطش الشديد ، والتعب ، وانقطاع التنفس أثناء النوم أو عدم القدرة على النوم بشكل صحيح ، ومشاكل التنفس ، والجوع الزائد.كيفية إدارة السمنةبعض النصائح لإدارة السمنة هي - التحقق مما تتناوله ، والإقلاع عن التدخين ، والبدء في تناول كميات صغيرة ، والحفاظ على الأطعمة صحية وطازجة ، وممارسة الرياضة يوميًا.