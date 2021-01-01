الليمون المخمر في العسل أفضل طريقة لتقوية المناعة..في فصل الشتاء ..



الليمون المخمر في العسل الليمون المخمر في العسل

الليمون المخمر في العسل من الأطعمة التقليدية في المجتمع الكوري، فهي من الأطعمة المميزة في فصل الشتاء لأنها غنية بالفيتامينات التي تساعد على تقوية المناعة، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، والبروبيوتيك، وفي هذا الصدد نقدم لكم أسهل طريقة لإعداد الليمون المخمر في العسل، للاستفادة منه في فصل الشتاء.



مكونات وصفة الليمون المخمر في العسل:

عسل نحل طبيعي غير مبستر أو معالج.

شرائح ليمون نظيفة وطازجة.

برطمان كبير.



طريقة تحضير وصفة الليمون المخمر في العسل:

قد يعجبك أيضا...

الوصفة ببساطة يتم وضع عسل النحل في البرطمان ثم يتم وضع شريحة من الليمون، ثم بعد ذلك يتم وضع العسل، ويتم تكرار الوصفة حتى يمتلئ البرطمان، وبعد ذلك يتم غلق البرطمان جيدا، ثم يترك البرطمان مغلق لمدة أسبوعين، ثم بعد ذلك يتم تناول الليمون سواء على وجبة الإفطار أو وحجبه العشاء.لتقوية المناعة.. طريقة عمل عصير أناناس بالبرتقال ومياه الصودا الغازيةويذكر أكد بعض الدراسات أكدت على أن عسل النحل من الأطعمة التي تعمل تقوية الجهاز المناعي بالجسم، لاحتوائه على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية، خاصةً الإنفلونزا، والأمر كذلك مع الليمون، حيث يحتوى الليمون على نسبة عالية من فيتامين سى وبعض الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم.