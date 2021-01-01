بيع صقر شاهين بمليون دولار فى مزاد علني عبر «تيك توك» ...



صقر شاهين صقر شاهين

حظى مزاد علني أقيم لبيع صقر شاهين عبر تطبيق «تيك توك» الشهير، تفاعلا واسعا من قبل عشاق الصقور.



وتسمر الآلاف من الأشخاص لساعات عدة أمام شاشات هواتفهم بانتظار انتهاء المنافسة المحتدمة والتي اعتبرت فريدة من نوعها نظرا لندرة المزادات التي عادة ما تنظم على وسائل التواصل الاجتماعي.



أسرار لا تعرفها عن صقر شاهين..ينقض علي فريسته من ارتفاع 3000 قدم

ووصل ثمن الصقر من نوع أنثى الشاهين والذي عرض للبيع في مزاد افتراضي أقيم في ليبيا إلى 4 ملايين دينار و700 ألف أي ما يوازي مليون دولار تقريبا.

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ونجح رجل الأعمال الليبي حاتم بو قلة في الفوز بالمزاد والحصول على أنثى شاهين أو ما يعرف أحيانا باسم الصقر الجوّال، أو الشيهانة.ويصل طول جسد الشاهين إلى ما بين 34 و50 سنتيمتر، ويتراوح باع جناحيه ما بين حوالي 80 و120 سنتيمتر. ويعد من اشهر أنواع الصقور حول العالم وأثمنها.