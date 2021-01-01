بيع صقر شاهين بمليون دولار فى مزاد علني عبر «تيك توك» ...

حظى مزاد علني أقيم لبيع صقر شاهين عبر تطبيق «تيك توك» الشهير، تفاعلا واسعا من قبل عشاق الصقور.
وتسمر الآلاف من الأشخاص لساعات عدة أمام شاشات هواتفهم بانتظار انتهاء المنافسة المحتدمة والتي اعتبرت فريدة من نوعها نظرا لندرة المزادات التي عادة ما تنظم على وسائل التواصل الاجتماعي.
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ووصل ثمن الصقر من نوع أنثى الشاهين والذي عرض للبيع في مزاد افتراضي أقيم في ليبيا إلى 4 ملايين دينار و700 ألف أي ما يوازي مليون دولار تقريبا.
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