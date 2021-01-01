عن عمر يناهز الـ 102وفاة الرسام الفرنسي الشهير بيار سولاج

رحل الرسام الفرنسي بيار سولاج اليوم الأربعاء عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 102 من عمره، بعد مسيرة حافلة اشتهر فيها بلوحاته ذات الدرجات اللامتناهية من اللون الأسود.
وقال كبير الخدم لدى سولاج في سيت (جنوب) منذ 27 عاما محمد القعود لوكالة فرانس برس إن وفاة الرسام نجمت عن أزمة قلبية.
وعلّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تويتر على وفاة سولاج معتبراً أنه «عرف كيف يعيد اختراع اللون الأسود من خلال جعل النور ينبثق منه. بالإضافة إلى اللون الأسود ، تشكّل أعماله استعارات حية يستمد منها كل منا الأمل».
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