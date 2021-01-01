تعرف عليها..أعراض لارتفاع ضغط الدم ..

من المشكلات الصحية الكبيرة التي يدركها معظم الناس هو مرض ارتفاع ضغط الدم لأنه غالبًا لا توجد علامات تحذيرية ، ولكن إذا تُركت دون علاج ، يمكن أن تتسبب الحالة في مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وغير ذلك، وإذا كان ارتفاع ضغط الدم خطيرًا وشديدًا ، فقد تظهر بعض الأعراض لدى الأفراد، وفقا لما نشره موقع "eatthis".
1 - ألم في الصدر
ألم الصدر هو عرض من المحتمل أن يحدث مع أو بدون أعراض أخرى أثناء أزمة ارتفاع ضغط الدم،ومع ذلك ، في معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ، لا يعتبر هذا من الأعراض الشائعة خلال الأوقات الروتينية، ومن المرجح أن يحدث ألم الصدر مع ارتفاع شديد في ضغط الدم خاصة عندما يكون الشخص مصابًا بنوبة قلبية .
2 - صعوبة التنفس
إذا كنت تعاني من ضيق في التنفس ، فقد يكون لديك نوع معين من ارتفاع ضغط الدم وفقا Mayo Clinic ارتفاع ضغط الدم الرئوي هو نوع من ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الشرايين في الرئتين والجانب الأيمن من القلب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!