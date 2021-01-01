لأصحاب الهمم .. "التعليم" تعلن أسماء الطلاب الفائزين فى بطولة الجمهورية

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الفائزين ببطولة الجمهورية لكرة القدم بنين لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، وبطولة الجمهورية لتنس الطاولة بنات لطلاب مدارس التربية الفكرية، والتى أقيمت فعالياتها بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، وذلك فى الفترة من 23 إلى 26 اكتوبر 2022.

وأوضحت سحر الألفي مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة أنه تم الإنتهاء من كافة المنافسات، مشيرة إلى أنه فاز بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية لكرة القدم لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج محافظة الفيوم، أما المركز الثانى فقد كان من نصيب محافظة المنوفية، واحتلت محافظة البحيرة المركز الثالث.

كما أضافت أنه بالنسبة للمراكز الثلاث الأولى فى بطولة الجمهورية لتنس الطاولة لطلاب مدارس التربية الفكرية والدمج، فقد فازت اللاعبة سارة وائل بالمركز الأول من محافظة القاهرة، وكان المركز الثانى من نصيب اللاعبة بسنت شريف من محافظة المنوفية، واحتلت المركز الثالث من محافظة الإسكندرية الطالبة رنيم هانى.

واشارت إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات لذوى القدرات الخاصة وأبنائنا من ذوي الهمم يعمل على دمجهم فى المجتمع لإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومفيد يعود بالنفع على المجتمع لإكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة، للعمل بشكل جاد وفعال لتشجيعهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم.

المصدر: elbalad

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