خطوات الاشتراك بـ منتدى الصحافة لعام 2022 عبر الإنترنت لطلاب إعلام القاهرة

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أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن إطلاق منتدى الصحافة للعام 2022 في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 ، بخمس لغات (الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية) ، ويمكن تقديم الأوراق البحثية باللغة الأم دون ترجمة.



وأضافت كلية الإعلام: تقدم وكالة SciCommX 10 دعوات مجانية لكلية الإعلام جامعة القاهرة لحضور منتدى الصحافة للعام 2022 عبر الإنترنت Science Journalism forum 22 ، وهي دعوات مقدمة للطلاب ولهيئة التدريس لمشاركة الأفكار العلمية الجديدة في مجال الصحافة.



وأوضحت الكلية أنه لمتابعة الدعوات، يرجى ملء الاستمارة المرفقة ، ومشاركتها مرة أخرى بتنسيق excel. وبمجرد استلامها ستتم اضافتها مباشرة إلى (WHOVA) ، تطبيق الهاتف والويب الذي تستخدمه الوكالة لإدارة الحدث.

https://forms.gle/M4yjrZACLYzgbsTd8

كما تعلن المؤسسة عن برنامج الزمالة الذى تقدمه. للمشاركة التفاصيل في الرابط التالي :

https://sciencejf.com/fellowships/

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