خطوات الاشتراك بـ منتدى الصحافة لعام 2022 عبر الإنترنت لطلاب إعلام القاهرة

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صورة الخبر: إعلام القاهرة
إعلام القاهرة


أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن إطلاق منتدى الصحافة للعام 2022 في الفترة من 29 أكتوبر إلى 4 نوفمبر 2022 ، بخمس لغات (الإنجليزية والإسبانية والعربية والفرنسية والبرتغالية) ، ويمكن تقديم الأوراق البحثية باللغة الأم دون ترجمة.

وأضافت كلية الإعلام: تقدم وكالة SciCommX 10 دعوات مجانية لكلية الإعلام جامعة القاهرة لحضور منتدى الصحافة للعام 2022 عبر الإنترنت Science Journalism forum 22 ، وهي دعوات مقدمة للطلاب ولهيئة التدريس لمشاركة الأفكار العلمية الجديدة في مجال الصحافة.

وأوضحت الكلية أنه لمتابعة الدعوات، يرجى ملء الاستمارة المرفقة ، ومشاركتها مرة أخرى بتنسيق excel. وبمجرد استلامها ستتم اضافتها مباشرة إلى (WHOVA) ، تطبيق الهاتف والويب الذي تستخدمه الوكالة لإدارة الحدث.
https://forms.gle/M4yjrZACLYzgbsTd8
كما تعلن المؤسسة عن برنامج الزمالة الذى تقدمه. للمشاركة التفاصيل في الرابط التالي :
https://sciencejf.com/fellowships/

إعلام القاهرة تطلق اسم الدكتور محمود علم الدين على دفعة تخرج 2021-2022
أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن إطلاق اسم الدكتور محمود علم الدين على دفعة تخرج 2021_2022.

و قالت جنيد ، إن مجلس كلية الإعلام قرر إطلاق اسم الراحل الدكتور محمود علم الدين على دفعة 2021-2022 وذلك تخليدا لاسم العالم الكبير وتقديرا لاسهاماته العلمية الرائدة في مجال الصحافة والاعلام ،وسيتم تكريم اسم الفقيد خلال حفل التخرج الذى سيقام 21 ديسمبر بدار الأوبرا المصرية.

المصدر: elbalad

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