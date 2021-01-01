فيفا : لا توجد أي قيود على إقامة الدوريات خلال كأس العالم



فيفا فيفا



شدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على عدم وجود أي قيود تمنع إقامة الدوريات المحلية خلال كأس العالم.



وتواصل FilGoal.com مع المركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم لمعرفة إمكانية لعب الدوري المصري خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.



وأوضح فيفا لـ FilGoal.com: "نعم، يمكن إقامة مباريات الدوري المحلي خلال كأس العالم".

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وتابع: "على سبيل المثال، ستُلعَب مباريات دوري الدرجة الثانية والثالثة في إنجلترا خلال كأس العالم".وعن ضرورة الحصول على موافقة فيفا أو وجود قيود وشروط معينة، جاء الرد: "لا، لا توجد أي قيود حول هذا الأمر".ومن المقرر أن تُقام 3 جولات للدوري المصري خلال كأس العالم 2022.وهي الجولات الخامسة (من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر) والسادسة (من 6 ديسمبر إلى 8 ديسمبر) والسابعة (من 14 ديسمبر إلى 16 ديسمبر).اليوم الأول من الجولة الخامسة - الأربعاء 30 نوفمبرحرس الحدود x بيراميدز - 3 إلا ربعالبنك الأهلي x إنبي - 3 إلا ربعالاتحاد السكندري x غزل المحلة - 7 مساءكأس العالم - الأربعاء 30 نوفمبرتونس x فرنسا - 5 مساءأستراليا x والدنمارك - 5 مساءبولندا x الأرجنتين - 9 مساءالسعودية x المكسيك - 9 مساء------------------------------------------------------------------------------------اليوم الثاني من الجولة الخامسة - الخميس 1 ديسمبرأسوان x فاركو - 3 إلا ربعالداخلية x فيوتشر - 3 إلا ربعالزمالك x المصري - 7 مساءكأس العالم - الخميس 1 ديسمبركرواتيا x بلجيكا - 5 مساءكندا x المغرب - 5 مساءاليابان x إسبانيا - 9 مساءكوستاريكا x ألمانيا - 9 مساء---------------------------------------------------------------------------------اليوم الثالث من الجولة الخامسة - الجمعة 2 ديسمبرالإسماعيلي x سموحة - 3 إلا ربعالمقاولون العرب x سيراميكا كليوباترا - 3 إلا ربعالأهلي x طلائع الجيش - 7 مساءكأس العالم - الجمعة 2 ديسمبركوريا x البرتغال - 5 مساءغانا x أوروجواي - 5 مساءصربيا x سويسرا - 9 مساءالكاميرون x البرازيل - 9 مساءالجولة السادسة من الدوري المصري سيقابلها دور الـ16 من كأس العالم.اليوم الأول من الجولة السادسة - الثلاثاء 6 ديسمبر: المصري والبنك الأهلي – 3 إلا ربع.كأس العالم - الثلاثاء 6 ديسمبر: مباراتان في دور الـ16 واحدة في الخامسة مساء والآخرى 9 مساء.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اليوم الثاني من الجولة السادسة - الأربعاء 7 ديسمبربيراميدزx المقاولون العرب - 3 إلا ربعفاركو x الداخلية - 3 إلا ربعغزل المحلة x الأهلي - 5 مساءطلائع الجيش x الزمالك - 7 مساءلا تتزامن مع مباريات في كأس العالم-----------------------------------------------------------------------------------------------اليوم الثالث من الجولة السادسة - الخميس 8 ديسمبرإنبي x حرس الحدود - 3 إلا ربعسموحة x أسوان - 3 إلا ربعفيوتشر x الاتحاد السكندري - 5 مساءسيراميكا كليوباترا x الإسماعيلي - 7 مساءلا تتزامن مع مباريات في كأس العالمالجولة السابعة من الدوري ستتزامن مع مباراة لـ نصف نهائي كأس العالم.اليوم الأول من الجولة السابعة الأربعاء - 14 ديسمبر: غزل المحلة وطلائع الجيش - 3 إلا ربع مساءكأس العالم - 14 ديسمبر: مباراة نصف نهائي في الساعة 9 مساء.------------------------------------------------------------------------------------------------------اليوم الثاني من الجولة السابعة الخميس - 15 ديسمبرأسوان x سيراميكا كليوباترا - 3 إلا ربعالداخلية x سموحة - 5 مساءالاتحاد السكندري x فاركو - 5 مساءالمقاولون العرب x إنبي - 7 مساءلا تتزامن مع مباريات كأس العالم-------------------------------------------------------------------------------------------------------اليوم الثالث من الجولة السابعة - الجمعة 16 ديسمبرالإسماعيلي x بيراميدز - 3 إلا ربعحرس الحدود x المصري - 3 إلا ربع