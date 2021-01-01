تعد كفتة السمك من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها للأطفال والكبار، خصوصا أنها تتميز بمذاق شهي ومميز وغنية بالفوائد الصحية.
ونقدم لكم طريقة عمل كفتة السمك للشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة
مكونات كفتة السمك
نصف كيلو من السمك الفيليه.
بيضتان.
كمية مناسبة من البقسماط المطحون.
حبة من البصل المبشور.
بقدونس مفروم.
ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
ملعقة من الملح.
رشة من الكمون.
ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.
حبة من الفلفل الحار.
فص من الثوم المهروس.
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