“سي إن إن” ..روسيا تعلن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وإنهاء الحرب



روسيا تعلن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا روسيا تعلن استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا



قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، إن روسيا تعتقد أن المفاوضات مع أوكرانيا ممكنة، وموسكو مستعدة دائمًا للبحث عن حل للأزمة.



وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيلين: “في أبريل، اقتربت الأطراف من مناقشة حل النزاع، لكن بعد ذلك، جعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التفاوض مستحيلا”.



وأضاف: "المفاوضات ممكنة وسنكون مستعدين في أي وقت للبحث عن الحل الصحيح لهذه الأزمة".

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وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن أمريكا حذرت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من العواقب المحتملة لاستخدام سلاح نووي.ولم يوضح بلينكن كيف تم إبلاغ بوتين بذلك.وقال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن موسكو تم تحذيرها على أعلى المستويات بشأن استخدام الأسلحة النووية في حربها ضد أوكرانيا، لكن ملاحظة بلينكن هي أول اعتراف صريح بأن الرسالة قد تم توصيلها إلى بوتين نفسه.وكرر بلينكن أن أمريكا تتابع تهديدات الكرملين النووية “بحذر شديد” لكنها لم تر أي سبب لتغيير وضعنا النووي.وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن ادعاء روسيا الأخير بأن أوكرانيا تدرس استخدام قنبلة قذرة هو تلفيق آخر وشيء يمثل ذروة اللامسؤولية القادمة من قوة نووية.وقال بلينكن: “سبب هذا الادعاء بالذات يثير بعض القلق هو أن روسيا لديها سجل حافل من الإسقاط، أي اتهام الآخرين بفعل شيء فعلوه أو يفكرون في فعله بأنفسهم”.