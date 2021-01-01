تقليل إصابة بأمراض القلب .. فوائد تناول زيت عباد الشمس



زيت عباد الشمس زيت عباد الشمس

يصنع زيت عباد الشمس عن طريق الضغط على بذور نبات هيليانثوس annuus . ويوصف بأنه زيت صحي ، لأنه يحتوي على دهون غير مشبعة قد تفيد صحة القلب، وومع ذلك ، فإن أي فوائد محتملة لزيت عباد الشمس تعتمد على النوع وتكوين المغذيات ، وجميع زيوت عباد الشمس عبارة عن دهون 100? وتحتوي على فيتامين هـ ، وهو عنصر غذائي قابل للذوبان في الدهون يحمي الخلايا من التلف المرتبط بالعمر وفقا لما نشره موقع ، وفقا لما نشره موقع healthline



وترتبط جميع فوائد زيت عباد الشمس بأصناف عالية من الأوليك ، خاصة تلك التي تحتوي على 80? أو أكثر من حمض الأوليك وتشير بعض الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل حمض الأوليك الموجود في عباد الشمس قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة وبالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب.



ووجدت دراسة أجريت على 15 من البالغين الأصحاء أن أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا غنيًا بزيت عباد الشمس عالي الأوليك لمدة 10 أسابيع لديهم مستويات منخفضة بشكل ملحوظ في الدم من الكوليسترول الضار (السيئ) والدهون الثلاثية ، مقارنة بأولئك الذين تناولوا نظامًا غذائيًا يحتوي على كمية مماثلة من الدهون المشبعة. كما لاحظت دراسة أخرى أجريت على 24 شخصًا يعانون من ارتفاع مستويات الدهون في الدم أن تناول نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من زيت عباد الشمس لمدة 8 أسابيع أدى إلى زيادات كبيرة في الكوليسترول HDL (الجيد) ، مقارنة بنظام غذائي بدون زيت عباد الشمس .

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وتشير دراسات أخرى إلى نتائج مماثلة ، مما أدى بإدارة الغذاء والدواء (FDA) إلى الموافقة على مطالبة صحية مؤهلة لزيت عباد الشمس عالي الأوليك والمنتجات التي تحتوي على تركيبة مماثلة من الأحماض الدهنية ويسمح ذلك بتصنيف زيت عباد الشمس عالي الأوليك كطعام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عند استخدامه بدلاً من الدهون المشبعة.