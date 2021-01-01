اعترافات متهمين بالتنقيب عن الآثار فى العامرية بالإسكندرية



التنقيب عن الآثار التنقيب عن الآثار



كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بالتنقيب عن الآثار في العامرية بالإسكندرية، أقروا بارتكاب الواقعة أملا في العثور عن كنز وتحقيق أرباح طائلة من بيعها.



كانت النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام شخصين، مقيمان بدائرة قسم شرطه ثان العامرية بالإسكندرية بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما، وعُثر على (حفرة دائرية بعمق حوالى 18 متر- الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالحفر بقصد البحث عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.