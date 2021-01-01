طرق العلاج من الطبيعة .. التهاب المسالك البولية



التهاب المسالك البولية التهاب المسالك البولية



التهاب المسالك البولية من المشاكل الصحية التي تصيب الجهاز البولي، ويتركز التهاب المسالك البولية في المثانة، وتعتبر النساء هم أكثر عرضة من الرجال للإصابة بمرض التهاب المسالك البولية، والجدير بالذكر أن التهاب المسالك البولية عندما يتركز في المثانة فقط يكون مؤلما جدا، وأكثر إزعاجا، لكن العدوى يمكنها أن تنتشر أيضا لتصل إلى إحدى الكليتين، وعندها يكون الوضع أكثر خطورة.







أسباب التهاب المسالك البولية

وتشير الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن أسباب الإصابة بالتهاب المسالك البولية عديدة منها؛ الإصابة بمرض السكري، وانقطاع الطمث، الحمل، واحتباس البول لمدة طويلة، وإذا لم تعالج هذه الالتهابات على الفور، فإنه قد يؤدي إلى تلف الكلى.



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أعراض التهاب المسالك البوليةوتضيف الدكتورة هدى، أنه يمكن اكتشاف الإصابة بالتهاب المسالك البولية من خلال ظهور بعض الأعراض، إلا أنه لا تظهر غالبا معظم الأعراض بشكل واضح من البداية، وإن كانت هناك بعض الأعراض هي الأكثر شيوعا.وتوضح الدكتورة هدى، أن أعراض الإصابة بالتهابات المسالك البولية تتمثل في الآتي:الحاجة إلى التبول المتكرر.آلام في البطن أو أسفل الظهر.حرقان أثناء التبول، وصعوبة في التبول.تغير لون البول مع الشعور بالغثيان والقيء.علاج التهاب المسالك البوليةوتقدم الدكتورة هدى، في السطور التالية، مجموعة من العلاجات الطبيعية التي تخلصك من التهابات المسالك البولية، والتي ليس لها أي آثار جانبية سلبية.بيكنج الصودايتم مزج ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز، وكوب واحد من الماء، ويتم شربه، فهذا العلاج يوازن بين نسبة الحمض والقاعدة في الجسم ويخلص من الالتهاب.خل التفاحيمكنك إضافة 2-3 ملاعق صغيرة من خل التفاح إلى كوب واحد من الماء، مع إضافة ملعقة شاي من العسل، ويتم شربه ثلاث مرات في اليوم.فيتامين cيعتبر فيتامين C من العلاجات التي تساعد في القضاء على البكتريا المسببة لهذه الالتهابات، ويمكن تناول الطماطم والجوافة والبرتقال.زيت شجرة الشايإضافة 8-10 قطرات من زيت شجرة الشاي في الماء، ويتم غسل فتح مجرى البول بهذه المياه.كما يمكن أيضا مزج زيت شجرة الشاي مع كمية متساوية من زيت خشب الصندل وزيت العرعر، وتدليك منطقة المثانة ونهاية البطن، بانتظام لمدة 3-4 أيام، لتحقيق نتائج أفضل، ويساعد هذا العلاج في تخفيف آلام البطن المصاحبة لالتهابات المسالك البولية.