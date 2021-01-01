فيديو .. .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

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نجوم قد يرحلون عن الأهلي


أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض اللاعبين ستنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ومن الممكن رحيلهم عن الفريق.

وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر قناة “إي تي سي” في برنامج “بوكس تو بوكس”: “محمد هاني وحسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري”.

وتابع: “يحق لهؤلاء اللاعبين الرحيل عن الأهلي في شهر يناير والتوقيع مع أي نادٍ مجاناً”.

وأضاف: “شركة الكرة بالنادي الأهلي تدرس إعادة صياغة عقود اللاعبين خلال الفترة الحالية”.

موقف كولر تجاه لاعبي الأهلي
واختتم: “كولر طلب مهلة لشهر يناير لتحديد موقفه من اللاعبين الذي سيتعاقد معها بالفريق أو الراحلين عن الفريق”.

المصدر: elbalad

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