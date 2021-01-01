فيديو .. .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض اللاعبين ستنتهي عقودهم مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، ومن الممكن رحيلهم عن الفريق.
وقال محمد شبانة، في تصريحات عبر قناة “إي تي سي” في برنامج “بوكس تو بوكس”: “محمد هاني وحسين الشحات ورامي ربيعة وياسر إبراهيم تنتهي عقودهم مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري”.
وتابع: “يحق لهؤلاء اللاعبين الرحيل عن الأهلي في شهر يناير والتوقيع مع أي نادٍ مجاناً”.
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