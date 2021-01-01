اعرف الأوراق المطلوبة لرفع دعوى رؤية للأب



دعوى رؤية دعوى رؤية



يبحث المنفصلون على المستندات المطلوبة لرفع دعوى رؤية، ضد الطرف الحاضن، بسبب منع الطرف الحاصل علي الحضانه الطرف الآخر من رؤية الطفل.



دعوى رؤية صغير للأب

والذي غالبا ما يكون الأب، فيلجأ الي نيابة الأسرة، مستندا الي القانون طبقا للمادة 65 من قانون المرافعات المدنية ، ليتكمن الطرف الاخر من الحصول على حكم قضائي برؤيه طفله.



المستندات المطلوبة لرفع دعوى رؤية للطفل

وحددت بوابه وزارة العدل هناك العديد من الأوراق والمستندات، التي يجب تقديمها إلى محكمة الأسرة، عند قيد دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة برؤية الطفل، وجاءت كالتالي:

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وثيقة الزواج إذا كانت العلاقة الزوجية قائمةشهادة الطلاق في حالة انتهائها أو حكم الطلاقشهادة ميلاد الطفلبيان صفة المدعي إن كان من الأجداد في حالة عدم وجود الأبوين وتقديم شهادة وفاة أحد الأبوين أو كليهمامادة قانون رؤية الطفلواقر القانون على أن: لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى، وذلك وفقا للمادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005.شروط تنفيذ حكم الرؤيةومن أبرز شروط تنفيذ حكم الرؤية، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تختار من الأماكن محل للرؤية بما يتناسب مع أطراف الخصومة، مع مراعاة أن مكان يريح الحاله النفسية للطفل ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة.اجراءات دعوى رؤية الطفلاجراءات دعوى رؤية الطفل تاتي بالتقدم بطلب تسوية بمحكمة الاسرة المرفوع امامها الدعوى القضائية وهذا الطلب موجود ومطبوع ومتوفر مجانا.ويرفق بالطلب حافظة مستندات بها صورة من وثيقة الزواج وصورة من شهادة ميلاد الصغير.ويتم تحديد جلسة للحضور وحضور الزوجة لحل موضوع الرؤية ودياً.يمكن تسوية النزاع أمام مكتب التسوية بمحكمه الاسره ترضى الطرفين فى الميعاد الذى حدده الأخصائى.فى حالة عدم التسوية التقدم برفع دعوى امام محكمة الأسرة المختصة .لابد من تحديد مكان عام ( يفضل نادى رياضي أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل ) قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و اثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة ان تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل.و لابد من صدور حكم بالرؤية بها أى أنها لن ترفض بل ستحكم بها المحكمة برؤيتك فى المكان الذى تحدده انت فى عريضة دعواك بشرط أن يكون مكان صالح للطفل كالنوادي علي سبيل المثال وتكون الرؤية لمدة ثلاث ساعات أسبوعيا.دعوى رؤية صغير ناجزوبعد رفع الدعوى فإنها فى الغالب أول جلسة لا تحضر هى أو محاميها والقاضى سوف يؤجلها لاعادة الاعلان .وفى الجلسة المحددة لاعادة الاعلان يمكن أن تحضر هى أو محاميها وتطلب أجل للاطلاع والقاضى ربما يؤجل لها وربما يحجزها للحكم وبعدها يحدد جلسة أخرى للنطق بالحكم.وبعد ذلك تحصل على صورة طبق الأصل من الحكم وتعلن بها مكان الرؤية وتبدأ فى تنفيذ حكم الرؤية.أسباب رفض دعوى الرؤيةو فى حاله عدم حضور الزوجة فى الميعاد المحدد للرؤية عمل الأتى : -اثبات ذلك في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية .التوجه الى قسم الشرطة الذى تقيم الزوجة فى دائرته وعمل محضر اثبات حالة بذلك .التقدم ببلاغ الى النيابة العامة التى تقع فى دائرتها محل اقامة الزوجة بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد الزوجة باعتبارها ممتنعة عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.او يمكن رفع جنحة مباشرة، وستكون العقوبة الحبس مع وجوب تقدم ما يفيد الامتناع ( السجل + المحضر )اما بالنسبة لإجراءات هذه الدعوى فلا تستغرق سوى أكثر من 5 أشهر على الاكثر.