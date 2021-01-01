تفاصيل جديدة عن حكم إعدام قاتل نيرة أشرف .. أشرف نبيل يكشفها



إعدام قاتل نيرة أشرف إعدام قاتل نيرة أشرف

بعد وفاة المحامي الكبير فريد الديب، دفاع المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، كشف المحامي أشرف نبيل دفاع المتهم أيضا عن كواليس جديدة في مرحلة النقض على حكم إعدام المتهم الصادر من محكمة جنايات المنصورة في يوليو الماضي عقب تقديم مذكرة الطعن، وانتهاء المهلة المحددة لقبولها في 5 سبتمبر الماضي، وتحديد جلسة 26 يناير للمرافعة أمام محكمة النقض لإتخاذ قرار في قبول الطعن أو رفضه.



الطعن على إعدام قاتل نيرة أشرف في 26 يناير

فقال أشرف نبيل، المحامي، دفاع المتهم محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف، في مرحلة النقض، إن جلسة 26 يناير المقبل التي تم تحديدها للطعن على حكم إعدام موكله إنه سيتم المرافعة بها من قبله وبناء على تلك المرافعة سيتم صدور قرار إما بقبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض كدائرة جنايات جديدة، او برفض الطعن وتأييد حكم الإعدام على موكله.



دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة رسائل للقاضي

وأضاف نبيل في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تقدم بمذكرة النقض للطعن على الحكم وضمت نقاط للطعن على صلب الحكم، وأن ما قدمه المحامي فريد الديب ما هو إلا رسائل للقاضي ودفاع عن القانون، ونقاط يجب على القاضي تحث القضاة على عدم السير وراء الرأي العام في مثل تلك القضايا.

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واكد نبيل أن المذكرتين مكملتين لبعضها البعض، فمذكرة الديب ضمت المقدمة والرسائل للقاضي الذي نطق بالحكم، وأن مذكرته ضمت الطعن في صلب الحكم الصادر بحق المتهم محمد عادل.وأوضح أن حكم الإعدام الصادر بحق المتهم محمد عادل، موقوف بقوة القانون لحين الفصل في الطعن المقدم على الحكم وصدور حكم نهائي بات في القضية، مؤكدا على أن من سيحضر من المحامين أمام محكمة النقض لابد أن يكون محامي مقيد بجدول النقض، وغنه من سيقوم بالترافع عن المتهم محمد عادل أمام محكمة النقض.مذكرة الطعنفي قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة .. حصل صدى البلد على نص مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتي تقدم بها المحامي أشرف نبيل إلى محكمة النقض.وتضمنت مذكرة النقض التي تقدم بها المحامي أشرف نبيل إلى محكمة النقض 11 سببا رئيسيا للطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.وتضمنت مذكرة الطعن على حكم إعدام المتهم محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة والتي تقدم بها المحامي أشرف نبيل 11 سببا.السبب الأول في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفالطعن بالتزوير على محضر جلسة 26 / 6 / 2022 فيما أثبته من مراعاة إجراءات لازمة لصحة المحاكمة على خلاف الحقيقة المصورة والمنقولة على الهواء مباشرة، حيث أثبت فى محضر الجلسة أن المحكمة مكنت الدفاع من الاطلاع على تقرير البصمة الوراثية والحمض النووي الوارد للمحكمة بجلسة المحاكمة رغم ثبوت عدم قيام المحكمة بذلك الإجراء فى الحقيقة ومع ذلك عولت على هذا الدليل فى الحكم.وأثبت كذلك أن المحكمة استجوبت المتهم بعد موافقة محاميه وذلك على خلاف الحقيقة وهو الأمر الذى لا سبيل للطاعن أمامه سوى الطعن بالتزوير وفقا للمادة 30 فقرة 4 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض.السبب الثاني في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفبطلان الحكم لفقد رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوان من وقائع الجلسة الاولى وذلك حين قال دفاع المدعى المدنى ( لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم ) فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة قائلا ( نعم ) وعاد الاول وقال ( ان المتهم إذا جاء اليوم بجلسة الحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصد شيطاني آخر ) فرد عليه رئيس الدائرة مرة اخرى قائلا نعم ....بما يعد افصاح من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة وكذلك عدم الأخذ بما غيره من اقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطانى وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاح عن تكوين عقيدته المسبقة فى القضية قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقد صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم.السبب الثالث في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفبطلان القرار الصادر بإحالة المتهم للمفتى لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا باطل بما يبطل الحكم نظرا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأى المفتى فإذا وقع هذا الإجراء باطلا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا نظرا لان احكام الاعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتى، ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره فى محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم أن المحكمة التى أحالت المتهم للمفتى كانت مشكلة تشكيلا صحيحا حيث أن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها ولا يجوز تصحيح هذا البطلان الا باعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح اما وان المحكمة لم تفعل فان قرارها باحالة المتهم للمفتى يكون قد صدر باطلا.السبب الرابع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفالقصور فى التسبيب حيث قال الحكم بسلامة اعتراف المتهم من عيوب الإرادة دون أن يعنى ببحث علاقة اصابت المتهم بكسور الأنف واسفل يمين الرقبة وما استلزمه ذلك من علاجه بمسكنات قوية و جرعات تخدير طبى أثرت على إدراكه وكذا الآلام الشديدة التى كان تحت تأثيرها من هذه الإصابات وبين اعترافه بالتحقيقات المعاينة التصويرية التى تمت فى ذات يوم تعرضه لهذه الإصابات وعلاجها بما يعد فقد للإرادة يؤثر على سلامة الاعتراف بما يبطله وهو الأمر الذى قصرت المحكمة فى استجلاء.السبب الخامس في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفقصور آخر فى التسبيب بعدم بيان مضمون اعتراف المتهم أمام قاضى المعارضات رغم تعويل الحكم عليه بالإدانة.السبب السادس في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ..حيث أن المحكمة حين تعرضها لطلب عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية تناولت بالبحث سلامة المتهم العقلية من اى آفة عقلية دون أن تتعرض لبحث سلامته النفسية من أي اضطراب نفسي رغم اختلاف اعراض كلا منهما.المحامي أشرف نبيلالسبب السابع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفقصور آخر فى التسبيب حيث ان ما اورده الحكم عن ظرف سبق الاصرار لم يتعدى كونه ترديدا لوقائع الدعوى دون بحث كون المتهم كان تحت ثورة الغضب عند ارتكاب جريمته أم كان هادئ النفس رغم تأكيد الحكم فى أكثر من موضع أنه ارتكب الجريمة مدفوع بدافع الانتقام والغل والانتصار لكرامته.السبب الثامن في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفبطلان إجراءات المحاكمة لعدم وجود دفاع جدى مع المتهم إنما كان دفاعا شكليا لا تتحقق معه الغاية من وجود محامى مع المتهم بجناية.السبب التاسع في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفبطلان المحاكمة لعدم وقوف المحكمة على درجة قيد المحامين الحاضرين مع المتهم وإثبات اسمائهم ثلاثية بما يتعذر الاستعلام عنهم من نقابة المحامين.السبب العاشر في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفالقصور فى بيان مؤدى المعاينة التصويرية ومدى استدلال المحكمة بها بالحكم.السبب الحادي عشر في مذكرة الطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرفالقصور فى بيان شهادة أحد شهود الإثبات رغم تعويل الحكم على شهادته فى الإدانة بما يبطل الحكم ويستوجب نقضه.