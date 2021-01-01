خدمة اجتماعية حلوان .. خطوات استخراج الكارنيه



خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية حلوان



أعلنت وحدة الدعم الإلكتروني بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، التعليمات المراد اتباعها لاستخراج الكارنيه الجامعى لكافة الفرق الدراسية بمرحلتي البكاليريوس والدراسات العليا، للعام الدراسي 2022 .



أوضحت إدارة كلية الخدمة الاجتماعية التعليمات المطلوبة لضمان استخراج كارنيه الكلية للطلاب الملتحقين بها بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وهي:



الدخول على الرابط الاتي : https://forms.gle/ySwDY3DTLA77GBVo8

رفع صورة مناسبة ذات خلفية بيضاء

إلا يزيد حجم الصورة عن 2 ميجا

رفع بطاقة الرقم القومي الخاصة بالطالب

تأكيد البيانات الموجودة بالموقع الالكتروني

الدخول إلى الموقع مرة أخرى والتأكد من رفع الصورة في المكان المطلوب

وذكرت كلية الخدمة الاجتماعية أنه بعد تسجيل الطالب للبيانات يتم إصدار الكارنيه الخاص به في أقرب وقت، وأنه يجب على الطالب لاستلام الكارنيه الجامعى أن يكون مسددا للمصروفات الدراسية.

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ويمكن لطلاب كليات جامعة حلوان بكافة المراحل الدراسية سداد المصروفات الكترونيا عن طريق اخذ كود دفع خاص بكل طالب من ادارة شئون الطلاب بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان و التوجه للفروع الخاصة والخدمات الالكترونية للسداد الفوري لكل من كل من " امان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "