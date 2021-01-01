لسوء الأحوال الجوية .. جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا تقرر تعطيل الدراسة

أعلنت جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا عن تعطيل الدراسية غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية .
و كشفت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا عبر الصفحة الرسمية للجامعة ان هذا القرار حرصا من الادارة على علي سلامه ابنائها الطلاب ونظرا لسوء الاحوال الجويه .
و تقع جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا على مساحة 1000 فدان وتشمل مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، مبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل و بلغت تكلفة انشاء الجامعة الإجمالية 724.5 مليون جنيه و تُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها ، حيث تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامجها البينية.
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