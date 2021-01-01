لسوء الأحوال الجوية .. جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا تقرر تعطيل الدراسة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › لسوء الأحوال الجوية .. جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا تقرر تعطيل الدراسة

صورة الخبر: جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا
جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا


أعلنت جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا عن تعطيل الدراسية غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية .

و كشفت الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا عبر الصفحة الرسمية للجامعة ان هذا القرار حرصا من الادارة على علي سلامه ابنائها الطلاب ونظرا لسوء الاحوال الجويه .

و تقع جامعة 6 اكتوبر التكنولوجيا على مساحة 1000 فدان وتشمل مبنى صندوق تطوير التعليم، ومبنى إدارة الجامعة، مبنيين للفصول الدراسية، ومبنى الورش والمعامل و بلغت تكلفة انشاء الجامعة الإجمالية 724.5 مليون جنيه و تُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المُحيطة بها ، حيث تهتم بتأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال برامجها البينية.

و تشمل برنامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وبرنامج تكنولوجيا السكك الحديد، وبرنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، وبرنامج تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وبرنامج التخصصات الصحية.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على لسوء الأحوال الجوية .. جامعة 6 أكتوبر التكنولوجيا تقرر تعطيل الدراسة

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
69332

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager