بسبب سوء الاحوال الجوية .. جامعة حلوان تكشف حقيقة تعطيل الدراسة

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كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حقيقة تعطيل الدراسة بالجامعة غدا الاربعاء نظرا لسوء الاحوال الجوية و سقوط الامطار .



حيث اوضح رئيس جامعة حلوان فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه لايوجد تعطيل دراسة بالجامعة غدا بسبب سوء الاحوال الجوية و ان المحاضرات مستمرة فى موعدها بكافة كليات الجامعة داخل الحرم و خارجه .



و تابع الدكتور السيد قنديل ان هناك لجنة من الجامعة لمتابعة حالة الطقس حرصا على سلامة الطلاب و انه لن يتم التنسيق مع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي و المجلس الاعلى للجامعات فى حال حدوث اى ظرف مفاجئ او اصدار قرارات .

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جدير بالذكر انه تنظم الأسر الطلابية بجامعة حلوان “وان تيم” بالاشتراك مع أسرة “ترحال”، وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وبحضور عدد من الشخصيات العامة ندوة بعنوان "من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي"؛ وذلك في ضوء استضافة مصر قمة المناخ 27 Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر المقبل.تعقد فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.ويشرف على تنظيم الندوة د. حسن عبد الرحمن رائد اسرة وان تيم المركزية، الدكتور أسامة النمر رائد اسرة ترحال المركزية، عمرو غباشي وإسلام حسام مسئولي الأسرة.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، لإنخراط شباب الجامعة في العمل المناخي وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ.تعقد فعاليات الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022 بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان.