فيديو .. تقسيمة فنية بمنتصف الملعب في مران الزمالك ستعدادا للسوبر

خاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية بمنتصف الملعب خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي في السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.
وركز الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا خلالها على بعض الجوانب الفنية والخططية، وشهدت التقسيمة حماس كبير بين اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الأهلي.
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