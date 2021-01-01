إليك أفضل الأطعمة .. طرق للحفاظ على صحة الكبد



طرق للحفاظ على صحة الكبد طرق للحفاظ على صحة الكبد



يلعب الكبد دورًا كبيرًا في تقوية عملية الهضم، فإنه يخزن أيضًا الفيتامينات الأداء السليم للكبد ضروري لحياة صحية، لهذا السبب نصحت موقع هيلثي بتضمين بعض الأطعمة في النظام الغذائي.



هذه الأطعمة الخمسة صديقة للكبد

عشب القمح



تحتوي عشبة القمح على كمية جيدة من الكلوروفيل. مما يساعد في طرد السموم المتراكمة داخل الجسم. هذا يجعل عمل الكبد أسهل قليلاً. بهذه الطريقة ، من خلال تقليل عبء الكبد ، تحافظ عشبة القمح على صحة الكبد.

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عصير البنجرتوجد النترات بكميات جيدة جدًا في الشمندر. يحتوي الشمندر أيضًا على مضادات الأكسدة التي تسمى betalains ، والتي تحمي الكبد من الالتهابات والأضرار. بصرف النظر عن هذا ، فإن الإنزيمات التي تزيل سموم الجسم من جذر الشمندر تزداد أيضًا.العنبيحتوي العنب الأحمر أو الأسود على عناصر مثل ريسفيراترول التي تعمل على زيادة مستوى مضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن عصير الجريب فروت يحمي الكبد من الالتهابات.الخضار الورقيةيقول الخبراء أن استهلاك الخضار الورقية يجعل الكبد قويًا. في مثل هذه الحالة ، بصرف النظر عن الخضروات مثل السبانخ والحلبة والخضروات مثل الكرنب والبروكلي ، فهي مفيدة أيضًا للكبد.بندقالجوز غني بمضادات الأكسدة ومحتوى الأحماض الدهنية. الجوز غني بأحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية. بصرف النظر عن هذا ، فإن مضادات الأكسدة من مادة البوليفينول موجودة أيضًا بكميات جيدة في الجوز. الجوز عبارة عن فاكهة جافة تقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية.