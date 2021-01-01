طريقة تخزين البطاطس بعد الشراء

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طريقة تخزين البطاطس


إذا لم يتم تخزين البطاطس بشكل صحيح، فإنها تتعفن بسرعة كبيرة ويجب التخلص منها حتى لو لم يرغب البعض فى ذلك، وفي مثل هذه الحالة، شارك الشيف الشهير كونال كابور بعض النصائح حول كيفية شراء البطاطس وتخزينها، وفقا لما كشفه موقع “بولد سكاى”.

لا تتناول البطاطس المنبثقة
وفقًا لمركز السموم في العاصمة الوطنية، لا ينبغي أبدًا شراء البطاطس المنبثقة.

وفقًا للدراسات، عندما تنبت البطاطس، يزداد محتواها من glycoalkalite، والاستهلاك المفرط لهذا المركب ليس جيدًا لجسم الإنسان.

لا لشراء البطاطس الخضراء
نصح الشيف كونال كابور بتجنب شراء البطاطس الخضراء.

كما حذر مركز السموم في العاصمة الوطنية الأشخاص من شراء البطاطس ذات البقع الخضراء.

لا تشتري البطاطس المتعرضة للهواء فترة طويلة
كلما تركت البطاطس في الهواء لفترة أطول، كلما طالت مدة صلاحيتها.

لزيادة مدة صلاحيتها، يجب حفظها في مكان مفتوح في سلة.
لا تشتري البطاطا اللينة
تأتي البطاطس بكميات كبيرة في سوق الخضار، بحيث يتم سحقها وسحقها أحيانًا.

في مثل هذه الحالة، أثناء شراء البطاطس، تأكد من أنها صلبة وليست طرية، فالبطاطس اللينة أكثر عرضة للتعفن بسرعة.

لا تغسل البطاطس قبل تخزينها
إذا كنت معتادًا على غسل البطاطس قبل تخزينها، فقم بتغييرها.

وفقًا لكونال، فإن غسل البطاطس يزيد من مستوى الرطوبة، مما يؤدي إلى تعفن البطاطس بسرعة كبيرة.

يجب دائمًا غسل البطاطس قبل الطهي مباشرة.

المصدر: موقع “بولد سكاى”

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