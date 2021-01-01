أكثر مما نعتقد .. أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات



أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات أطعمة شائعة تحمل نسبة سكريات



أطعمة شهيرة تحمل سكريات أكثر مما نعتقد على الرغم أن الخبراء يوصوا بأن تستهلك النساء 24 جرامًا فقط من السكر يوميًا ، بينما يُسمح للرجال بما يصل إلى 36 جرامًا. لكن هل تعلم أن علبة الصودا تحتوي بالفعل على ما يقرب من 40 جرامًا من السكر؟ من المؤكد أن الجميع يعلم أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر ، لكن الكثيرين لا يدركون أن علبة حساء الطماطم يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 20 جرامًا من السكر لكل حصة ، وعصير التفاح المفضل لديك ، حتى لو تم تصنيفه على أنه غير محلى ، يحتوي على حوالي 25 جرامًا من السكر في الكوب. .



إليك وفقا لموقع برايت سايد بعض الأطعمة التي كنا نفترض أنها صحية ومنخفضة السكر.





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1. العصائريمكن أن يكون صنع العصائر في المنزل من طقوس الصباح الرائعة. ومع ذلك ، يتم تحلية العصائر التي يتم شراؤها من المتجر بمكونات مثل الآيس كريم أو الشراب ، مما يزيد من محتوى السكر. يحتوي بعضها على أكثر من 13 ملعقة صغيرة من السكر في حصة واحدة فقط.2. الحساء معلبكنت تعتقد أن الحساء الذي يتم شراؤه من المتجر سيكون مزيجًا صحيًا من الماء والخضروات المغذية . ولكن عندما تقوم بتكبير حقائق التغذية ، ستلاحظ أن محتوى السكر في علبة واحدة يمكن أن يغطي فعليًا كامل كمية السكر اليومية المطلوبة. هذا شائع بشكل خاص في الصلصات التي أساسها الطماطم ، والتي تحتوي على 8.7 جرام من السكر لكل كوب.3. زبادي قليل الدسمفي حين أن الأطعمة قليلة الدسم قد تغري أولئك الذين يحاولون العيش بأسلوب حياة أكثر صحة ، إلا أنها ليست كلها أفضل بالنسبة لك - خاصةً عندما يتعلق الأمر بالزبادي. تحتوي حصة الزبادي كامل الدسم على 4.7 جرام من السكر ، في حين أن حصة الزبادي اليوناني يمكن أن تحتوي على 6 إلى 12 جرامًا من السكر. تحتوي العديد من أنواع الزبادي قليل الدسم والمنكهات أيضًا على أشكال غير صحية من المحليات ، مثل السكروز أو شراب الذرة عالي الفركتوز.4. الكاتشبيحتوي الكاتشب على مزيج من النكهات الحلوة والحامضة وهو الأكثر شيوعًا في برجر الوجبات السريعة وكصلصة غمس للبطاطس المقلية. ومع ذلك ، فإن ملعقة واحدة من هذا البهارات الحمراء تعادل وضع مكعب سكر كامل في فمك. تحتوي معظم زجاجات الكاتشب التجارية على ما يقرب من 4 جرامات من السكر لكل ملعقة كبيرة ، وتحتوي على كميات كبيرة من شراب الذرة عالي الفركتوز.5. زبدة الفول السودانيزبدة الفول السوداني هي مصدر شائع للبروتين ويمكن أن تحتوي بعض العلامات التجارية الشهيرة على ما يصل إلى 8 جرامات من السكر لكل ملعقتين كبيرتين.