احذر الجلوس لساعات طويلة دون حركة

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الجلوس لساعات طويلة


مخاطر صحية عديدة لقلة ممارسة النشاط البدتي أو الجلوس لفترات طويلة فوفقا لدراسة حديثة نشرت في الدورية البريطانية للطب الرياضي وشملت الدراسة، التي ، أكثر من 130 ألف امرأة، أكثر من 76 ألف منهن مصابات بسرطان الثدي. وجدت الدراسة أن الجلوس لساعات يعرضك لخطر الإصابة بسرطان الثدى .

وقالت كبيرة الباحثين في الدراسة: أن كل 100 دقيقة من الجلوس تزيد من خطر الإصابة بمخاطر السرطان بنسبة تصل إلى حوالى 20 في المئة.

ووجدت الدراسة أن خطر الإصابة بالسرطان قد انخفض إلى حوالي 41 في المئة لدى النساء اللواتي قد قام ببذل نشاطا بدنياً، في المقابل قد بدأ تضاعفت مخاطر الاصابة بسرطان الثدي لدى السيدات اللواتي لا يمارسن أي نشاط بدني

ووفقا لدراسة يجب على النساء ممارسة الرياضة بمعدل ثلاثة أيام في الأسبوع في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث فهو قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي، لكونه ويخفض نسبة الالتهابات في الجسم ، ومن كمية هرمونات كلا من هرمون الأستروجين والأندروجين المنتشرة في مجرى الدم.

المصدر: elbalad

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