لـ علاج الحموضة .. 15 وصفة طبيعية



علاج الحموضة علاج الحموضة



تعد الحموضة من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر فى مختلف البلدان واستخدام الأدوية والعقاقير الطبية بشكل متكرر يعرض الجسم لبعض المشكلات بسبب الآثار الجانبية عند تكرار استخدامها؛ لذا يبحث الأشخاص الذين يعانون من الحموضة بشكل متكرر عن وصفات طبيعية فعالة فى علاج الحموضة تكن أكثر أمانا للجسم.







نعرض لكم 15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة وفقا لما جاء فى موقع “ pharmeasy.”

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الشمرتناول حوالي 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ فهو فعال فى علاج الحموضة وأعراضه مثل حرقة المعدة والانتفاخ ويحسن الهضم .فوائد بذور الشمرفوائد بذور الشمرحبة البركةمضغ بذور حبة البركة مباشرة أو غلي 1 ملعقة صغيرة منها في كوب من الماء وشربها لتخفيف الحموضة فهي فعالة في تقليل ومنع الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة ، والألم ، والغثيان ، والانتفاخ ، والإمساك ، إلخ.اللبنيعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن الخاثر على تطبيع الحموضة في المعدة ويعطي تأثيرًا مهدئًا و يساعد كوب من اللبن المغطى بالفلفل الأسود والكزبرة على تخفيف أعراض الحموضة على الفور.القرنفلمص قطعة من القرنفل للتخلص من الحموضة وأعراضها مثل انتفاخ البطن وعسر الهضم والغثيان وتهيج المعدة وما إلى ذلك.القرنفلالقرنفلالماء الفاترإن شرب كوب من الماء الفاتر على معدة فارغة وقبل النوم ليلاً يريحك من الحموضة.عصير بطيخكوب من عصير البطيخ فعال في تخفيف الحموضة ومفيد للهضم أيضًا.الهيليساعد مضغ حبة هيل واحدة يوميًا على منع الحموضة وانتفاخ البطن ويحسن الهضماللوزاللوز غني بالمواد المغذية والألياف ، وكلاهما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بحرقة المعدة وكذلك امتصاص الأحماض، وبمعنى أكبر ترتبط مشكلات الحموضة أيضًا بالشهية والنظام الغذائي ويمكن أن يساعد اللوز في تنظيم هذه العوامل بسبب قيمتها الغذائية العالية.كارثة .. 3 أنواع من الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوىعلاج القولون بهذا اللون .. إليك التفاصيلغسول الفم يصبح ضار فى هذه الحالةأصفر وزنادي.. علامات في الأصابع تكشف القاتل الصامتأوراق النعناعلا تساعد أوراق النعناع على الهضم فحسب ، بل تجلب أيضًا تأثيرًا تبريدًا لنظامك بأكمله وللحصول على راحة مؤقتة بالإضافة إلى دعم طويل الأمد ضد ارتداد الحمض ، تعتبر أوراق النعناع حلًا بسيطًا ولكنه فعال.الزنجبيليساعد مضغ الزنجبيل النيء أو شرب شاي الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها، كما أنه يساعد على الهضم.الموزاستهلاك الموز يحيد الحموضة ويخفف من حرقة المعدة ويساعد مزيج الحليب والموز على قمع إفراز الحمض الزائد.البابايايقلل البابايا من إفراز حمض المعدة ويخفف من الحموضة وهذا التأثير ناتج عن إنزيم غراء الموجود في البابايا.الحليب النباتيشرب كوب من الحليب النباتي البارد يخفف الحموضة على الفور وذلك مثل حليب جوز الهند وحليب اللوز.صودا الخبزإن تناول نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز ممزوجة مع نصف كوب من الماء يريحك سريعًا من الحموضة وحرقة المعدة.الكركمإضافة الكركم إلى نظامنا الغذائي يخفف من الحموضة والحموضة التي تسببها