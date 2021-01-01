طريقة عمل البرجر المحشي زى المطاعم



البرجر المحشي البرجر المحشي



يعد البرجر المحشي بالجبنة من أكثر الأكلات الشهية التى يحبها الشباب والأطفال بشكل خاص ويقبلون على شرائها من المطاعم المختلفة.



شكل البرجر المحشي بالجبنة الرومي شهي جدا وجذاب ومذاقه مميز وغير تقليدي لذا فإن معرفة المرأة لطريقة إعداد هذا النوع من البرجر فى المنزل يعد إضافة حقيقة لها.



ونقدم لكم طريقة عمل البرجر المحشي بالجبنة الرومي من الداخل مثل المطاعم من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد

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طريقة عمل برجرطريقة عمل برجرمكونات البرجر بالجبنة1/2 كيلو لحمة مفرومة1 بصلة صغيرة مفرومة1كوب فول صويا1ملعقة كبيرة ثوم بودرة1 ملعقةكبيرة بصل بودرة2ملعقة كبيرة دقيقكوب جبنة رومي مبشورةخسبصل حلقات2 حبة طماطم حلقاتملحفلفل أسودطريقة عمل البرجر* فى بولة صغيرة ضعي البصل المفروم مع فول الصويا وقلبيهم جيدًا.*فى بولة كبيرة ضعي اللحمة المفرومة والدقيق والبصل والثوم البودرة والملح والفلفل وقلبيهم جيدا* أضيفي خليط الفول الصويا على اللحمة المفرومة على هيئة أقراص واحشيها بالجبنة الرومي.* ضع البرجر في صينية وادهنيه بالزيت ويدخل الفرن حتى ينضج ثم ضعي البرجر المحشي بالجبنة في العيش الكيزر مع الخس والإضافات المفضلة .