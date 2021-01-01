كوارث صحية .. طبيب يفجر مفاجأة عن أدوية التخسيس



أدوية التخسيس أدوية التخسيس

يلجأ الكثير من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد إلى بعض أدوية التخسيس لأنقاص وزنهم بصورة أسرع وأسهل من عمل دايت مناسب أو ممارسة الرياضة، ولكن هناك بعض الأدوية تحتوى على مواد خطيرة على الصحة.







وحذر الدكتور محمد ناصر عبد الواحد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من مادة أورليستات (بالإنجليزية: orlistat) هو أحد الأدوية المستخدمة في إنقاص الوزن، وهو من أصناف الأدوية مضادة للسمنة التي ينحصر عملها على الأمعاء ودون تثبيط الشهية دون تأثير ملحوظ على باقي الجسم البشري.

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وهو من الأدوية المتوسطة بين أدوية السمنة الفعالة والخطرة وأدوية السمنة غير الخطرة والمشكوك بفعاليتها.وأضاف خبير التغذية، أن الأورليستات يرتبط بجزيئات انزيم ليباز (بالإنجليزية: Lipase) البنكرياسي والذي يعمل على هضم الدهون في الطعام، وبالتالى يؤدى إلى عدم هضم وامتصاص الدهون في الأمعاء وبالتالي طرحها مع الفضلات.وتابع: "الأورليستات بيخفض نسبة الدهون الممتصة من الأمعاء الدقيقة بنسبة تقارب 30 - 35 % مما يساعد على إنقاص الوزن.الأعراض الجانبية لأدوية التخسيس..1-انتفاخات معوية وغازات.2-إسهال وإسهال دهني (بالإنجليزية: Stetorrhea).3-جفاف.4-انقباضات معوية ومغص.5-مضاعفات صحيةنظراً إلى أن كثيراً من الفيتامينات هي مركبات دهنية أو محبة للدهون؛ فإن استعمال العقار لمدة طويلة تزيد عن 6 أشهر متتالية يؤدي إلى انخفاض في مستوى الفيتامينات التالية:فيتامين أفيتامين دفيتامين هـفيتامين كمما يؤدي للإحساس بالتعب وقد يصل لحدوث عدة أمراض متصلة بتجلط الدم وأمراض القلب واعتلال الرؤية العشى الليلي وأمراض غدية وترقق العظام.يمنع استخدام أورليستات في الحالات الآتية :سوء الامتصاص المزمن في الأمعاء.الاضطرابات الكبدية (الركودة الصفراوية) أو أمراض البنكرياس و المرارةمن أجرى عملية استئصال المرارة.أى شخص يعانى من حصوات فى المرارةالحساسية من مادة الأورليستات .لا يستخدم للأطفالالحمل و الرضاعة .انتقادات وتحذيراتيقوم العقار في الأساس على تعطيل الأمعاء عن امتصاص جزء من الدهون أثناء هضم الطعام، وينتقد العديد من الأطباء فكرة تعاطي دواء يعطل مهام الأمعاء، فبدلا من أخذ هذا الدواء يمكن تقليل نسبة الدهون في الطعام والسماح للجسم بالهضم الكامل بدون تدخل كيميائي، واستخدامه على المدى الطويل قد يؤثر على وظائف الكبد.