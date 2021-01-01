ما القصة .. روسيا تلجأ إلى تجنيد سجناء مصابين بالأمراض المعدية

لجأت روسيا إلى تجنيد السجناء المصابين بأمراض معدية كجنود للتعويض عن خسائرها القتالية في الحرب، وفقًا لوكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية.
وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت الخدمة الصحفية للمخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فاجنر، وهي جماعة مرتزقة روسية قريبة من الكرملين، بدأت في تجنيد أعداد كبيرة من السجناء الذين يعانون من أمراض معدية خطيرة مثل “الإيدز” و”التهاب الكبد الوبائي”.
وقالت وكالة الاستخبارات: “هذه الممارسة أصبحت منتشرة على نطاق واسع. على سبيل المثال، تم نقل أكثر من مائة سجين مع تشخيصات مؤكدة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد سي إلى مجموعة فاجنر من مستعمرة عقابية واحدة”.
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