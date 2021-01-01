ما القصة .. روسيا تلجأ إلى تجنيد سجناء مصابين بالأمراض المعدية

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روسيا تلجأ إلى تجنيد سجناء


لجأت روسيا إلى تجنيد السجناء المصابين بأمراض معدية كجنود للتعويض عن خسائرها القتالية في الحرب، وفقًا لوكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية.

وحسب مجلة “نيوزويك” الأمريكية، قالت الخدمة الصحفية للمخابرات العسكرية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة فاجنر، وهي جماعة مرتزقة روسية قريبة من الكرملين، بدأت في تجنيد أعداد كبيرة من السجناء الذين يعانون من أمراض معدية خطيرة مثل “الإيدز” و”التهاب الكبد الوبائي”.

وقالت وكالة الاستخبارات: “هذه الممارسة أصبحت منتشرة على نطاق واسع. على سبيل المثال، تم نقل أكثر من مائة سجين مع تشخيصات مؤكدة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد سي إلى مجموعة فاجنر من مستعمرة عقابية واحدة”.

وبحسب ما ورد أُعطي السجناء أساور ملونة لتمييزهم عن الجنود الآخرين، عصابات حمراء إذا كانوا مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، وعصابات بيضاء إذا كانوا مصابين بالتهاب الكبد، ولم يتم تزويدهم بالرعاية الطبية من قبل الروس في حالة إصابتهم، حسبما زعمت الوكالة.

وذكر التقرير أن أوكرانيا أسرت جنود روس مصابين بمثل هذه الأمراض المعدية.

وتقوم مجموعة فاجنر أيضًا بالتجنيد في المستعمرات العقابية في المناطق النائية من روسيا، وفقًا لأولغا رومانوفا، رئيسة مجموعة الدفاع عن السجناء “روسيا خلف القضبان”.

المصدر: مجلة “نيوزويك” الأمريكية

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