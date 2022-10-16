يدعم YouTube تطبيقات الهاتف بميزة التكبير والتصغير

انطلق الإصدار الجديد من تطبيق اليوتيوب على الهاتف بتصميم جديد، كما يحصل التطبيق على عدد من المميزات الجديدة، التي تتضمن ميزة التكبير والتصغير.
تعد ميزة التكبير والتصغير في YouTube واحدة من المميزات التي تدعم المستخدمين على منصة الأندوريد وiOS في التحديث الجديد للتطبيق، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إستخدام الأصابع على شاشة الهواتف الذكية للتكبير أو للتصغير، على أن يتم تثبيت محتوى الفيديو في وضع التكبير عند رفع الأصابع عن الشاشة.
ولقد بدأ فريق العمل في YouTube في إختبار ميزة التكبير والتصغير على إصدار Premium منذ شهر أغسطس الماضي، واليوم تتوفر الميزة بالفعل لجميع المستخدمين.
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