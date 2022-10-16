يدعم YouTube تطبيقات الهاتف بميزة التكبير والتصغير

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انطلق الإصدار الجديد من تطبيق اليوتيوب على الهاتف بتصميم جديد، كما يحصل التطبيق على عدد من المميزات الجديدة، التي تتضمن ميزة التكبير والتصغير.



تعد ميزة التكبير والتصغير في YouTube واحدة من المميزات التي تدعم المستخدمين على منصة الأندوريد وiOS في التحديث الجديد للتطبيق، حيث تتيح هذه الميزة للمستخدمين إستخدام الأصابع على شاشة الهواتف الذكية للتكبير أو للتصغير، على أن يتم تثبيت محتوى الفيديو في وضع التكبير عند رفع الأصابع عن الشاشة.



ولقد بدأ فريق العمل في YouTube في إختبار ميزة التكبير والتصغير على إصدار Premium منذ شهر أغسطس الماضي، واليوم تتوفر الميزة بالفعل لجميع المستخدمين.

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كما تدعم واحدة من المميزات الجديدة في تطبيق الهاتف تحديد المستخدم بشكل سريع المقطع المراد في محتوى الفيديو.أيضاً يتاح لمستخدمي تطبيق اليوتيوب على الهاتف أو أجهزة الحاسب سحب المؤشر لأعلى أو التمرير لأعلى على شاشة الهاتف لعرض صف من الصور المصغرة التي تتيح للمستخدم الوصول إلى الجزء المطلوب في محتوى الفيديو بشكل سريع.ويتوفر أيضاً نمط يتيح للمستخدم تعديل اللون المميز للخلفية لتتوافق مع محتوى الفيديو، كما يتوفر نمط تكيفي جديد في قوائم تشغيل الفيديو، والذي يعمل على ضبط الصفحة بين الثيم المظلم أو الثيم التقليدي.