يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل

تستعد شركة شاومي للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Redmi Note 12 في حدث يعقد في 27 من أكتوبر، ولقد أكد إعلان تشويقي جديد على أن هاتف Redmi Note 12 Pro Plus يأتي بمستشعر رئيسي بدقة 200 ميجا بيكسل.
تقدم شاومي خلال الأيام المقبلة سلسلة Redmi Note 12 التي قد تتضمن 4 إصدارات من الهواتف الذكية، على أن يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus كأعلى إصدار في السلسلة المرتقبة.
وتشير التفاصيل التي جاءت حتى الآن إلى أن هاتف Redmi Note 12 Pro Plus سيكون أول إصدار من الهواتف الذكية التي تأتي بمستشعر سامسونج الجديد ISOCELL HPX المميز بدقة 200 ميجا بيكسل.
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