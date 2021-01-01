تؤكد مواصفات iQOO 11 دعم الهاتف بمعالج SD8 Gen 2



iQOO 11 iQOO 11

بدأت iQOO في الإستعداد لإطلاق سلسلة هواتف iQOO 11 التي تتضمن اثنان من الإصدارات، واليوم تكشف التسريبات عن بعض التفاصيل حول الإصدار الرئيسي من السلسلة.



أشارت التسريبات التي جاءت حتى الآن إلى خطط iQOO للإعلان الرسمي عن سلسلة iQOO 11 في الربع الأول من العام المقبل.



ولقد كشفت التسريبات التي جاءت عبر “Yogesh Brar” أن الإصدار الرئيسي iQOO 11 يأتي بشاشة E6 AMOLED بحجم 6.78 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما أشارت تسريبات سابقة إلى أن الهاتف يتميز بشاشة مسطحة بدقة عرض 2K.

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أيضاً تؤكد التسريبات على أن هاتف iQOO 11 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2 القادمة من كوالكوم، كما يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الذاكرة بين 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت.كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بإعدادات للكاميرة تحاكي إصدار الشركة السابق iQOO 10، لذا تضم الإعدادات مستشعر رئيسي GN5 بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تاتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.أيضاً من المتوقع أن يضم هاتف iQOO 11 بطارية بقدرة 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة OriginOS.