ابتكار طائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد مستوحاة من النحل..للتصنيع وإصلاح المباني..



طائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد طائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد

تستخدم الطائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد أساليب بناء مستوحاة من بناة الطبيعة مثل النحل والدبابير، ويعتقد الباحثون أنه يمكن استخدامها في النهاية للتصنيع والبناء في:



مواقع يصعب الوصول إليها.

مواقع خطرة مثل المباني الشاهقة.

للمساعدة في الإغاثة بعد الكوارث.

– ابتكار طائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد للتصنيع وإصلاح المباني

وتكتسب الطباعة ثلاثية الأبعاد انتشارًا في صناعة البناء؛ حيث تتولى الروبوتات الثابتة والمتحركة طباعة المواد لاستخدامها في مشاريع البناء، مثل الهياكل الفولاذية والخرسانية.



وقد تم تطوير المواد الشبيهة بالأسمنت التي تستخدمها الطائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد بواسطة باحثي المشروع، الذي قادته “إمبريال كوليدج لندن”.

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تعقيبًا على هذا الأمر قال الدكتور “ريتشارد بول”؛ أحد الباحثين:“لقد طورنا مواد جديدة تم تحسينها للخصائص الفريدة المطلوبة لتصنيع الإضافات الجوية، مثل كونها منخفضة اللزوجة وخفيفة الوزن وسريعة الإعداد”.” نتيجة لذلك أثبتنا أن الطائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد يمكنها العمل بشكل مستقل وبالترادف لبناء وإصلاح المباني، على الأقل في المختبر”.وأضاف البروفيسور “ميركو كوفاتش”؛ كبير الباحثين في قسم الملاحة الجوية بإمبريال،:“الحل الذي نقدمه قابل للتطوير، ويمكن أن يساعدنا في تشييد المباني وإصلاحها بالمناطق التي يصعب الوصول إليها في المستقبل”.وطوال فترة البناء قامت الطائرات بدون طيار ثلاثية الأبعاد بـ:تقييم الهندسة المطبوعة في الوقت الفعلي.تكييف سلوكها للتأكد من أنها تفي بمواصفات البناء.التنبؤ بدقة بأداء الهيكل المطبوع لضمان السلامة الميكانيكية من خلال عملية الطباعة.وتابع الدكتور “بول شيبرد”؛ باحث آخر: “خطوتنا التالية هي العمل مع شركات البناء للتحقق من صحة حلولنا وتوفير إمكانات الإصلاح والبناء”.– نبذة عن الطائرات بدون طيارالطائرات المسيّرة أو الطائرات بدون طيار أو الدرون هي طائرات توجه عن بعد أو تبرمج مسبقًا لطريق تسلكه.وهي في الغالب تحمل حمولة لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو حتى القذائف، لكن الاستخدام الأكبر لها في الأغراض العسكرية كالمراقبة والهجوم.لقد غيرت هذه الطائرة طبيعة الحرب الجوية؛ بحيث أصبح المتحكم في الطائرة غير معرّض لأي خطر حقيقي.علاوة على ذلك يتم استخدامها الآن في الأعمال المدنية، مثل: مكافحة الحريق ومراقبة خطوط الأنابيب.