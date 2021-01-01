تعد مرسيدس EQG بأداء استثنائي على الطرق الوعرة والمعبدة



مرسيدس EQG مرسيدس EQG

بعد مرور أكثر من عام على سيارة مرسيدس Concept EQG الاختبارية لاتزال الشركة تحتفظ بتفاصيل الأداء.



مع ذلك فإن مرسيدس لا تريد أن ينسى عملاؤها أن سيارة SUV كهربائية للطرق الوعرة ستصل لتكمل مسيرة G-Class، وقد تحدث Ola K?llenius، رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيدس بنز ليذكر الجميع بأن السيارة الإنتاجية ستتمتع “بأداء استثنائي على الطرقات المعبدة والوعرة”. ووصفها بأنها “على قدر الثقة” و”سهلة الركوب”.



ستصل مرسيدس EQG الانتاجية في وقت ما من عام 2024، أي أن لدى شركة السيارات متسعاً من الوقت للعمل على ضبط المواصفات وترقيتها لأحدث المعايير باستمرار. وسنسمع المزيد من الشركة حول خططها المستقبلية في الأشهر القادمة.