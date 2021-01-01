تفكراً تويوتا أخيراً بتطوير قاعدة عجلات كهربائية مستقلة

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صورة الخبر: تويوتا
تويوتا

تدرس تويوتا إجراء تغيير كبير على خطتها الرئيسية للسيارات الكهربائية. ويقال أن الشركة تتطلع لتطوير قاعدة عجلات أفضل وأرخص.

يذكر أن خطة الشركة تكلف أكثر من 142 مليار ريال وتستهدف إما عمل نقلة كبيرة لقاعدة العجلات e-TNGA الحالية والتي طورتها الشركة من قاعدة عجلات تقليدية، أو تقديم قاعدة عجلات جديدة كلياً ومستقلة للسيارات الكهربائية، ما يبدو خياراً أكثر منطقية.

السبب في الطرح الجديد للشركة هو التسارع غير المتوقع لمبيعات السيارات الكهربائية. فيما سبق كانت تويوتا تتوقع تحول 30% من سيارتها للتقنيات الكهربائية بحلول عام 2030، ولكنها اليوم تتوقع أن تصبح أكثر من نصف سياراتها كهربائية في ذلك الوقت.

يبدو أن الشركة قد أقرت أخيراً بتأخرها في تطوير السيارات الكهربائية في حان كانت تعمل على تطوير العديد من التقنيات للحفاظ على توازن السوق. مع ذلك لا يبدو أن السيارات الكهربائية ستتراجع في وقت قريب.

المصدر: سعودى شفت

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