سياره بيجو 5008.. أغلى SUV من الشركة الفرنسية في مصر

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، تقدم شركة مانسكو العديد من الموديلات في السوق المحلي، لكن يعتبر أبرزهم موديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وذلك باعتبارها السيارة الأعلى والأغلى ثمنا بهذه الفئة في السوق المصري.
جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل التالي:
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