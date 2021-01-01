سياره بيجو 5008.. أغلى SUV من الشركة الفرنسية في مصر



بيجو 5008 بيجو 5008

باعتبارها وكيلا لسيارات بيجو الفرنسية في مصر، تقدم شركة مانسكو العديد من الموديلات في السوق المحلي، لكن يعتبر أبرزهم موديل 2022 من بيجو 5008 التي تنتمي لفئة كروس أوفر وSUV، وذلك باعتبارها السيارة الأعلى والأغلى ثمنا بهذه الفئة في السوق المصري.



جدير بالذكر أن هذه السيارة المتاحة محليا تحمل محرك مكون من 4 اسطوانات، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 165 حصان و240 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وتشمل أهم التجهيزات الأساسية المتاحة مع هذا الموديل التالي:

قد يعجبك أيضا...

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مكابح يد كهربائية.- قفل مركزي للأبواب.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- شاشة رقمية 12.3 بوصة بديلة للعدادات التقليدية بالسيارة.- شاشة 10 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي محيطي قوي من شركة فوكال الفرنسية.أما بالنسبة للأسعار الرسمية لهذا الموديل خلال أكتوبر 2022 فهي كالتالي:- فئة أولى Active بسعر 785 ألف جنيه.- فئة ثانية Allure بسعر 835 ألف جنيه.- فئة ثالثة GT بسعر 910 ألف جنيه.- فئة ثالثة GT بفرش داخلي أحمر بسعر 920 ألف جنيه.